70 gemeinsame Jahre bedeuten weit mehr als nur Zeit – sie stehen für ein Leben voller Erinnerungen, gemeinsamer Herausforderungen und unzähliger glücklicher Momente. Das Ehepaar Mikolaschek hat in diesen Jahrzehnten viele Veränderungen erlebt, blieb dabei jedoch stets vereint.

Ihre Beziehung ist geprägt von Respekt, Vertrauen und dem festen Willen, alle Höhen und Tiefen gemeinsam zu meistern. Werte, die heute aktueller sind denn je.

Vom Volkstanz zur großen Liebe

Kennengelernt haben sich die beiden in der Pfarre Leopoldau – und zwar beim Volkstanz. Was damals begann, entwickelte sich zu einer lebenslangen Partnerschaft. Seit diesem ersten Treffen sind sie unzertrennlich.

Heute leben sie seit 2023 im Haus Leopoldau, wo sie nun auch ihre Gnadenhochzeit im vertrauten Umfeld feiern konnten.

Würdigung eines besonderen Lebenswegs

Das Team des Hauses Leopoldau ließ es sich nicht nehmen, dem Jubelpaar persönlich zu gratulieren. Direktorin Petra Nowak-Bittgen betonte dabei die Bedeutung solcher Anlässe:

„Solche Jubiläen zeigen, wie wertvoll Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und gelebte Partnerschaft sind. Es freut uns sehr, dass wir diesen besonderen Anlass im Haus gemeinsam feiern dürfen.“

Frühlingshafte Kulisse für ein seltenes Fest

Passend zum feierlichen Anlass präsentierte sich auch der Garten des Hauses Leopoldau von seiner schönsten Seite. Die ersten Frühlingsblüten standen in voller Pracht und verliehen der Feier eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre.