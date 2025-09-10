Am 13. September verwandelt sich der Rathausplatz in ein Festgelände, wenn die weltweit erste TRAM-Weltmeisterschaft in Wien startet. Ein Glücksbringer aus den Händen von Bürgermeister Michael Ludwig soll dem Wiener Linien-Team den Sieg sichern.

Wenige Tage vor der weltweit ersten TRAM-Weltmeisterschaft wurden Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isaku, das Team der Wiener Linien, offiziell im Roten Salon des Wiener Rathauses verabschiedet. Bürgermeister Michael Ludwig überreichte dem Team dabei eine Weichenkrücke – als Zeichen für die Weichen, die die Wiener Linien für die Zukunft der klimafitten Stadt tagtäglich stellen. „Wien ist nicht zuletzt wegen unserer großartigen Öffis in vielen Rankings eine der lebenswertesten Städte der Welt. Die Fahrer der Wiener Linien beweisen dabei täglich, dass sie ihre Fahrzeuge perfekt beherrschen. Elisabeth und Florjian sind Weltklasse und werden Wien bei der TRAM-WM hervorragend vertreten“, sagte Bürgermeister Ludwig bei der Übergabe.

Für Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isaku ist die Teilnahme an der TRAM-WM eine große Ehre. „Wir vertreten hier nicht nur die Wiener Linien, sondern die ganze Stadt und eigentlich ganz Österreich“, sagte Isaku. Dem pflichtete Elisabeth bei: „Das wird etwas ganz Besonderes. Ich freue mich schon sehr auf den Austausch mit Kollegen aus aller Welt. Und natürlich wollen wir die WM auch gewinnen.“

Wien im WM-Fieber

Die TRAM-WM findet am 13. September vor dem Rathaus im Rahmen eines großen Öffi-Fests statt. 25 Teams von allen Kontinenten treten an, um ihr Können zu messen. Erwartet werden mehr als 50.000 Besucher am Rathausplatz sowie zahlreiche internationale Zuseher im Livestream. Dazu gibt es eine große Leistungsschau der Wiener Linien, Gastro-Stände, Kinderprogramm und vieles mehr.