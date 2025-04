Wiener Würstel trifft Haute Cuisine: Transgourmet serviert Crossover

Was passiert, wenn der rustikale Wiener Würstelstand auf die hohe Kunst der Gourmetküche trifft? Österreichs führender Gastro-Großhändler Transgourmet liefert die Antwort – mit einem kulinarischen Schulterschluss, der am 29. April am Standort Wien Nord seinen glanzvollen Auftakt feierte.

Ein kulinarisches Crossover der Extraklasse

Unter dem Motto „Würstelstand trifft Gourmet-Küche“ wurde ein außergewöhnliches 6-Gänge-Menü präsentiert, das Gegensätze nicht nur vereinte, sondern in völlig neuem Licht erscheinen ließ. Spitzenkoch Oliver Scheiblauer komponierte gemeinsam mit den Experten von Transgourmet Cook kreative Gerichte wie den augenzwinkernden „Mir is’ Wurst-Salat“ oder eine Bratwurst aus Wels mit Kaviar und Fenchel. Dazu servierten hauseigene Sommeliers edle Tropfen – unter anderem den renommierten „Château Pape Clément blanc 2015“.

Spitzenköche und Würstelstand-Legenden an einem Tisch

Bei der Veranstaltung gaben sich Branchengrößen die Klinke in die Hand: Von Würstelstand-Ikone René Kachlir („Der scharfe René“) über Vertreter der gehobenen Gastronomie wie Stefan Doubek, Nora Pein und David Fleckinger – alle setzen auf Transgourmet als verlässlichen Partner. Standortleiter Manfred Mladosevits zeigte sich stolz, beide Welten unter einem Dach zu vereinen.

Ideen, Trends und ein echter Wow-Effekt

Die Gäste nutzten die Gelegenheit zum Austausch über Konzepte, Trends und kulinarische Visionen. Vertreten waren unter anderem Gastronomie-Unternehmer, Haubenköche und Szenegrößen. Der einhellige Tenor: Es zählt nicht, ob Käsekrainer oder Rinderfilet auf dem Teller liegt – Hauptsache, es schmeckt.

Alles aus einer Hand – von der Käsekrainer bis zur Edelküche

Transgourmet bewies bei diesem Event einmal mehr seine Bandbreite. Vom traditionellen Würstelstand bis zum Fine-Dining-Restaurant – das Sortiment deckt alle Anforderungen ab. Mladosevits betonte: „Wir liefern Genusslösungen für alle – ohne Kompromisse.“

Würstelstand im Showroom – zwei Wochen Genuss pur

Ab dem 30. April verwandelt sich das hauseigene Kochstudio bei Transgourmet Wien Nord für zwei Wochen in einen „Würstelstand reloaded“. Täglich von 10 bis 14 Uhr kann das exklusive 6-Gänge-Menü verkostet werden. Sonderaktionen, Live-Cooking, Weinbegleitung und exklusive Produktplatzierungen runden das Erlebnis ab. Neu im Sortiment: Die beliebten Würste von „Zum scharfen René“.

Weltkulturerbe mit Zukunftspotenzial

Mit der Auszeichnung zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe 2024 hat der Wiener Würstelstand einen neuen Status erreicht. Doch statt Stillstand ist Bewegung angesagt: Immer mehr Betreiber setzen auf Qualität, Nachhaltigkeit und Innovationsgeist. Transgourmet unterstützt diesen Wandel aktiv – mit passenden Sortimenten, Beratung und kreativen Impulsen.