Am 12. März 2026 wird es beim 48er-Tandler Margareten richtig heiß: Priscilla Presley höchstpersönlich eröffnet die Ausstellung „Elvis & Priscilla“. Unter dem Motto „Alt, aber gut“ treffen legendäre Musikgeschichte und Secondhand-Charme aufeinander. Wer dachte, Vintage sei nur Kleidung, wird hier eines Besseren belehrt. Elvis’ Gitarre, Originalautogramme, Filmplakate und sogar Schulhefte aus den 50ern gibt es vor Ort.

Exklusive Exponate aus dem Besitz des Kings

Vom 13. bis 15. März können Besucher die weltweit größte Sammlung von Elvis- und Priscilla-Exponaten außerhalb von Graceland bestaunen. Kuratiert vom Elvis-Experten Andreas Schröer aus Gelsenkirchen, umfasst die Ausstellung rund 1.800 Objekte. Sie geben Einblicke in das private wie öffentliche Leben der beiden Stars geben. Highlights: die 1959 in Frankfurt erworbene Gitarre, originale Kleidungsstücke, Schmuck, Uhren, Möbel, Fotografien und seltene Dokumente aus Elvis’ Schulzeit. Auch Priscillas persönliche Erinnerungsstücke aus ihrer Zeit in Deutschland sind zu sehen – ein Muss für Fans des Kings und Populärkultur-Interessierte gleichermaßen.

Gratis-Führungen, besondere Begegnungen

Der Eintritt ist frei, und an allen Ausstellungstagen finden jeweils um 13 Uhr und 15 Uhr geführte Rundgänge ohne Anmeldung statt. Hier erzählen Experten spannende Anekdoten zu Elvis’ und Priscillas Leben, beleuchten musikalische Meilensteine und private Geschichten. Am Eröffnungstag, 12. März, wird Priscilla Presley persönlich für Fragen zur Verfügung stehen, ein einmaliges Erlebnis, das Fans aus der ganzen Stadt anzieht.

Der 48er-Tandler Margareten bietet damit nicht nur Secondhand-Schätze, sondern auch einen Hauch von Rock ’n’ Roll-Geschichte mitten in Wien. Alt, aber gut – genau wie Elvis’ Hits, Priscillas Stil und das unvergleichliche Flair dieser besonderen Ausstellung.

Ausstellung „Elvis & Priscilla“

12. März: 13.30 Uhr, Ausstellungseröffnung mit Priscilla Presley

13. März & 14. März: 12–18 Uhr (mit Einkaufsmöglichkeit im 48er-Tandler)

15. März: 13–17 Uhr (Shop geschlossen)