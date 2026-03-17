Im elften Bezirk wird ein weiteres Projekt im Rahmen des Wiener Klimateams umgesetzt: Der Vorplatz der U3-Endstation Simmering am Simmeringer Platz wird mit vergrößerten bepflanzten Baumscheiben und modernen Sitzmöglichkeiten neugestaltet. Auch der Platz rund um den Froschkönigbrunnen bekommt mit neuen Bäumen und Hochstammsträuchern ein stärker begrüntes Gesicht. Nach der Neugestaltung des Svetelsky-Vorplatzes und des Enkplatzes folgt gemäß dem Motto „Raus aus Asphalt“ nun also die Aufwertung von zwei weiteren zentralen Orten in Simmering.

„Der elfte Bezirk gehört zu den Vorreitern des Wiener Klimateams. In den vergangenen Jahren haben wir viele Projekte umgesetzt: vom familiengerechten Naturlehrpfad über den Naturpark Sonnenland, der in wenigen Wochen eröffnet wird, bis zum Grätzl rund um die U3-Station Simmering“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Planungsstadträtin Ulli Sima ergänzt: „Unter dem Motto ‚Raus aus dem Asphalt‘ haben wir in den letzten Jahren in der ganzen Stadt Plätze und Straßen entsiegelt und begrünt. Wir legen dabei ganz bewusst einen Fokus auch auf die äußeren Bezirke.“

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart betont: „Viele Simmeringer haben sich mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität und ein besseres Klima im Grätzl rund um die U3-Endstation gewünscht. Bei der Planung war mir besonders wichtig, den bereits bestehenden Schanigarten auch weiterhin als zentralen Treffpunkt zu erhalten. Die Neugestaltungen der beiden Plätze werden zu 100 Prozent aus Mitteln des Wiener Klimateams finanziert – für den Bezirk entstehen somit keine Kosten.”

Besseres Mikroklima im Grätzl

Im Bereich schräg gegenüber des U-Bahn-Vorplatzes Simmering entlang der Simmeringer Hauptstraße zwischen der Kaiser-Ebersdorfer-Straße und der Fuhrygasse befindet sich ein Stationsgebäude der U3-Endstation Simmering. Der Bereich beim Froschkönigbrunnen mit seinem einladenden Schanigarten hat sich als zentraler Treffpunkt im Grätzl etabliert. Der versiegelte Bereich wird aufgebrochen, um Raum für mehr Begrünung zu schaffen.

Neben einer neuen sickerfähigen, helleren Pflasterung gesellen sich zu den bestehenden 19 Bäumen bald 3 Bäume sowie 5 Hochstammsträucher hinzu. Einzelne Baumscheiben werden miteinander verbunden, sodass großzügige, zusammenhängende Grünflächen entstehen. Insgesamt werden hier 17 Grünbeete mit über 450 Quadratmetern geschaffen. Neue Sitzgelegenheiten laden künftig zum Verweilen und Plaudern ein. Aus dem stark versiegelten Bereich entwickelt sich damit eine begrünte, gekühlte Oase und ein attraktiver Freiraum für alle im 11. Bezirk.

Die Aufenthaltsfläche am Platz rund um den Froschkönigbrunnen wird mit einem hellen Pflaster neugestaltet, wodurch sich der Bereich in der warmen Jahreszeit nicht so stark aufheizt. Dadurch entsteht eine durchgehend barrierefreie Fläche, die von allen Menschen sicher und komfortabel benutzbar ist. Gleichzeitig ermöglicht die ungebundene Bauweise, dass Regenwasser gut versickern kann. Ein neuer Trinkbrunnen spendet bald frisches Trinkwasser und sorgt für eine zusätzliche Kühlung während der Sommermonate.

U-Bahn-Vorplatz Simmering wird entsiegelt

Auch der U-Bahn-Vorplatz der U3-Station Simmering wird als zentraler Aufenthalts- und Verkehrsknotenpunkt im Westen von Simmering neugestaltet. Um möglichst viele Grünfläche zu schaffen, werden die Baumscheiben der vier bestehenden Bäume vergrößert und mit bunten Stauden bepflanzt. Diese schaffen einen wichtigen Lebensraum für Insekten und fördern die Biodiversität. Rund um die Grünflächen finden neue Sitzmöbel ihren Platz.

Die größte Entsiegelungs- und Begrünungsoffensive der Stadt wird auch 2026 konsequent fortgesetzt: Ab dem Frühjahr wird die stark versiegelte Simmeringer Hauptstraße zwischen Litfaßstraße und Zippererstraße unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ durch 3.500 Quadratmetern neuer Grünflächen entsiegelt und mit mehr als 50 Bäumen maximal begrünt. Rund 30 neue Sitzgelegenheiten, Trinkbrunnen und Wasserelemente sorgen künftig für ein deutlich verbessertes Mikroklima.