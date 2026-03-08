Das Traditionsgasthaus „Zur Alten Schmiede“ liegt offiziell zwar in der Kendlerstraße 39 in Ottakring, tatsächlich aber im Grenzbereich von drei Bezirken. Genau gegenüber beginnt Penzing, ein paar Meter ums Eck der Nachbarbezirk Rudolfsheim-Fünfhaus.
Gemeinsame Sprechstunde
Durch das Gasthaus an der Grenze war schnell die Idee geboren, die 2025 begonnene Aktion „Triff deine zwei Bezirksvorsteher“ noch auszuweiten. Denn Michaela Schüchner (Penzing), Steffi Lamp (Ottakring) und Dietmar Baurecht (Rudolfsheim-Fünfhaus) sind einig: „Die gemeinsamen Grätzl-Sprechstunden sind grenzenlos interessant für die Bürger und kommen gut an.“
Der Dreier-Termin
Der erste Dreier-Termin findet somit am Mittwoch, 25. März, um 17 Uhr in der Alten Schmiede statt. Klar ist: Die Türe steht allen Interessierten aus allen drei Bezirken offen.