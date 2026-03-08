Das Traditionsgasthaus „Zur Alten Schmiede“ liegt offiziell zwar in der Kendlerstraße 39 in Ottakring, tatsächlich aber im Grenz­bereich von drei Bezir­ken. Genau gegenüber beginnt Penzing, ein paar Meter ums Eck der Nachbarbezirk Rudolfsheim-Fünfhaus.

Gemeinsame Sprechstunde

Durch das Gasthaus an der Grenze war schnell die Idee geboren, die 2025 begonnene Aktion „Triff deine zwei ­Bezirksvorsteher“ noch auszuweiten. Denn Michaela Schüchner (Penzing), Steffi Lamp (Ottakring) und Dietmar Baurecht (Rudolfsheim-Fünfhaus) sind einig: „Die gemeinsamen Grätzl-Sprechstunden sind grenzenlos interessant für die Bürger und kommen gut an.“

Der Dreier-Termin

Der erste Dreier-Termin findet somit am Mittwoch, 25. März, um 17 Uhr in der Alten Schmiede statt. Klar ist: Die Türe ­steht allen Interessierten aus allen drei Bezirken offen.