Für die Mitarbeiter und Kinder der St. Anna Kinderkrebsforschung war Weihnachten schon vor dem 24. Dezember. Denn sie konnten sich in die Ottakringer Polizei-Inspektion Maroltingergasse aufmachen, um einen Spendenbetrag von 322,17 Euro entgegenzunehmen. Und den Grätzlpolizisten gleich eine Dankesurkunde übergeben.

Spendenbox im Wachzimmer

Die Spendenbox “Forschung rettet Kinderleben” war viele Wochen lang im Wachzimmer Maroltingergasse gestanden – und Bürger ebenso wie Polizeibeamte füllten sie brav mit Kleingeld. So kam am Ende eine hübsche Summe zusammen, die nun den Weg zu den hilfsbedürftigen Kindern fand. Eine Aktion, die ganz im Sinne von “Gemeinsam sicher” steht, der gemeinsamen Arbeit von Bevölkerung und Polizei im Bezirk.

Wichtige Forschungseinrichtung

Die St. Anna Kinderkrebsforschung (9. Bezirk, Zimmermannplatz 10) kann jede Unterstützung brauchen. Sie ist spezialisiert auf biomedizinische und klinische Forschung zu Kinderkrebs, auf die Entwicklung besserer Diagnose- und Therapieverfahren für krebskranke Kinder und Jugendliche sowie auf die Integration von Forschungsergebnissen in die klinische Praxis. 2002 erhielt die Einrichtung das Spendengütesiegel.

Kinderkrebsforschung