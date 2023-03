Grätzlrad: Der Drahtesel steht jedem zu Diensten

Muss es immer das Auto sein? Eine Frage, die sich im Augenblick wohl viele stellen. Doch es gibt eine Antwort. Gerade kurze Strecken und kleinere Besorgungen lassen sich in Meidling gut und gerne mit dem Fahrrad erledigen. Und dabei muss es nicht einmal das eigene sein.

Derzeit können sich die Wiener Transportfahrräder, sogenannte Grätzlräder, in 18 Bezirken kostenlos ausborgen. In Meidling war das bisher nur bei der Fahrradwerkstatt Flickschuh in der Hetzendorfer Straße 81 möglich. Jetzt steht eines der Bikes auch beim Kostnix-Laden in der Erlgasse 27 bereit.

Grätzlrad ausleihen

Das Rad ist mit einem E-Antrieb ausgestattet und eignet sich für Warentransporte, Umzüge, Lebensmittelrettung, aber auch Ausflüge mit Kindern oder Hunden. Das Grätzlrad kann während der Öffnungszeiten des Kostnix-Ladens ausgeborgt und zurückgebracht werden. Zusätzlich gibt es auch eine Abholung/Rückgabe am Samstag. Ein mehrtägiger Verleih ist ebenso möglich. Alle weiteren Infos und die Möglichkeit, das Rad zu reservieren, findet man auf der Homepage: www.graetzlrad.wien