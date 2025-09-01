Paul Stich & Marcos Nader gegen die Ballkünstler & Boxer des Bezirks! So lautet das Duell bei der “Gaberl-Boxing-Döner-Challenge” am 3. September. Ein Gutschein für ein Kebab wartet!

Fußball- und Boxkünstler aufgepasst! Um 13 Uhr bei der U3-Endstelle Ottakring geht’s am Mittwoch (3.9.) los. SPÖ-Nationalratsabgeordneter und Jugendsprecher Paul Stich fordert die Ottakringer heraus, gegen ihn beim Gaberln anzutreten. Bei Marcos Nader, ehemaliger Europameister im Profi-Boxen und SPÖ-Bezirksrat, können die Jugendlichen ihre Box-Fähigkeiten präsentieren.

Sportlich im Gespräch

“Mit der Gaberl-Döner-Challenge schaffen wir ein niederschwelliges Angebot, um mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, die sonst auf den ersten Blick oft wenig mit Politik anfangen können. Ihre Perspektive ist es auch, die viel zu häufig untergeht”, betont Paul Stich. “Ob leistbare Mieten für die erste eigene Wohnung, Sorgen um ihre Jobs oder der Wunsch nach leistbaren Lebensmittel: wir meinen, dass weitere Maßnahmen gegen die Teuerung dringend notwendig sind.”

Junge Menschen abholen

“Viele Jugendliche, die wir sonst nicht erreichen, können wir durch Angebote wie diese abholen”, betont Marcos Nader, der Boss des Boxklubs Bounce in der Enenkelstraße. “Die viel zu hohen Preise belasten besonders junge Menschen, die noch nicht oder erst kürzlich ins Berufsleben eingestiegen sind. Die letzten Jahre haben sich viele von der Politik allein gelassen gefühlt.”