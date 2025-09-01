Von 82.000 auf über 227.000 Gäste

Seit der Premiere 2022 wächst das Interesse rasant. Während damals 82.570 Besucher*innen gezählt wurden, waren es heuer fast dreimal so viele. Schon 2023 und 2024 brachten steigende Zahlen neue Rekorde, die 2025 noch einmal deutlich übertroffen wurden.

Show-Programm für Groß und Klein

Über 140 Stunden Programm sorgten für beste Stimmung: Von Jazz über DJ-Sets, Tanzkurse und Shows bis hin zu Kasperltheater, Clowns und Hüpfburgen für die Kleinsten. Auch Schachturniere und Workshops lockten viele Gäste. Ein besonderes Highlight: Die Gratis-Eintritte in das Marktamtsmuseum in Floridsdorf und ins Naschmarktmuseum.

Marktstandlerinnen und Besucherinnen begeistert

„Die Wiener*innen lieben ihre Märkte – das zeigt die Besucherfrequenz eindrucksvoll“, betonte Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling. Wöchentlich besuchen rund 630.000 Menschen die Wiener Märkte. Auch Marktamtsdirektor Andreas Kutheil zeigte sich zufrieden: „Kunst, Kultur und Kulinarik in einzigartiger Kombination – das macht die Märkte so besonders.“

Taschen und Geschenkkörbe als Zugabe

Neben dem bunten Programm gab es für die ersten 10.000 Gäste gratis Marktstofftaschen. Wer zwei Märkte besucht und die Teilnehmerkarte abgestempelt hatte, konnte zudem bei der großen Verlosung mitmachen. Insgesamt 220 prall gefüllte Geschenkkörbe wechselten ihre Besitzer*innen.