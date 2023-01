Gratis Tickets für Klassik-Konzert!

Musik spielt in den USA, insbesondere in Iowa, eine große Rolle. Das Luther College, eine Hochschule in Iowa, ist bekannt für seine zahlreichen Vokal- und Instrumentalensembles, die regelmäßig Konzertreisen und Aufführungen in aller Welt unternehmen.

Das Luther College

Das größte und älteste Orchesterensemble des Luther College, das Symphonieorchester, unterhält während des akademischen Jahres von Anfang September bis Ende Mai einen aktiven Proben- und Aufführungsplan. Die Mitgliedschaft repräsentiert eine Vielzahl von akademischen Disziplinen und viele Studenten erhalten Stipendien für die Teilnahme, unabhängig von ihrem Hauptfach. Viele Mitglieder singen auch in einem Chor, spielen in einer Band oder einem Jazz-Ensemble und bilden kleine Kammermusikgruppen.

Next Stop: Wien

Das Symphonieorchester wird von Daniel Baldwin dirigiert und tourt jährlich durch die Vereinigten Staaten. Ein besonderes Highlight ist der dreiwöchige Aufenthalt in Wien, der alle vier Jahre stattfindet. Die jungen Musikerinnen und Musiker verbringen traditionsgemäß im Jänner einige Tage in Wien mit Proben, im Unterricht, aber auch in Konzerthallen und Museen sowie Galerien und, wie es sich für Wien gehört, in Cafés und beim Spaziergang in dieser wunderschönen und kulturreichen Stadt. Den Abschluss dieser intensiven Zeit in Wien bilden drei Konzerte in Stockerau, Grafenegg und Wien. Das Programm bietet eine interessante und abwechslungsreiche Auswahl von Werken von amerikanischen Komponisten wie Bernstein und Gershwin bis hin zu Dvořák und Liadov.

Konzerttermine im Jänner 2023

Z2000 – Stockerau – 23. Jänner um 19:30 Uhr

Schloss Grafenegg – 24. Jänner um 16:00 Uhr

Wiener Konzerthaus – 26. Jänner um 19:30 Uhr

Mehr Informationen und Anmeldung für die Gratistickets unter: www.kulturclub.tips