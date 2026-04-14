Die Tschauner-Bühne ist aus der Winterpause zurück – der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Von Mitte Juni bis September wird wieder gelacht, gesungen und gespielt. Heuer warten einige neue Stücke, die Schenkelklopfer garantieren.

Die Beatles an Bord

Der Startschuss fällt am 17. Juni mit der Premiere von “Beatles an Bord”. Das Comedy-Musical aus der Feder von Enrique Keil handelt von den drei Flugbegleiterinnen Babette, Jeanette und Raclette der Fluglinie Jet Baguette, die auf einem turbulenten Flug von Wien nach Paris versuchen, mit 20 Beatles-Songs von Pannen abzulenken und die Fluggäste bei Laune zu halten.

Das zweite große neue Programm kennt man aus dem Fernsehen. In Stegreif-Tschauner-Manier heißt das “Indiana Tschones und das Königreich des Fetzenschädels” – ein Theatererlebnis zum Zerkugeln. Ein mysteriöses Loch, das plötzlich auf der Linken Wienzeile klafft, sorgt nicht nur für Aufsehen, sondern scheint Indiana Tschones zu einer verschollenen Welt unterhalb der Wienerstadt zu führen.

Für Urlaubsfeeling sorgt die Wiederaufnahme der kultigen Schlagerrevue “Komm ein bisschen mit nach Italien” und zwischendurch sorgen beliebte Stegreif-Stücke wie “Therapie zwecklos”, “Mord in der Wurlitzergasse”, “Das Freudenhaus vom Liebhartsthal”, “Im grauen Rössl” und “Gleich und Gleich vermählt sich gern” für jede Menge witzige Überraschungsmomente!

Der genaue Spielplan und Ticket-Infos online unter Tschauner