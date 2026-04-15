Was entsteht, wenn visionäre Kunst auf jahrhundertealtes Handwerk trifft? Die Antwort liefert diese Ausstellung eindrucksvoll: Die Entwürfe von Ernst Fuchs werden von Izi Stern mit ruhiger Hand und höchster Präzision auf edles Porzellan übertragen.

Dabei verwandelt sich die klassische Leinwand in ein kostbares Objekt – aus Farbe wird Relief, aus Idee ein greifbares Kunstwerk. Licht, Gold und die makellose Oberfläche des Porzellans verschmelzen zu einer ästhetischen Einheit, die das Sichtbare mit dem Unsichtbaren verbindet.

Ein zeitloser Ort der Inspiration

„Weißes Arkadien“ ist mehr als eine Ausstellung – es ist ein atmosphärischer Raum jenseits der Zeit. Hier begegnen sich Vergangenheit und Gegenwart, Tradition und Vision. Die Werke laden dazu ein, innezuhalten und sich von der stillen Kraft der Kunst tragen zu lassen.

Vernissage und Besuch

Die feierliche Eröffnung findet am Freitag, 24. April 2026, um 17 Uhr statt.

Anmeldung unter: info@ernstfuchsmuseum.at

Die Ausstellung läuft bis 31. Mai 2026.

Izi Stern: Meister einer bedrohten Kunst

Über vier Jahrzehnte prägte Izi Stern als Meistermaler die renommierte Wiener Porzellanmanufaktur Augarten. Mit Geduld, Präzision und feinem Gespür bewahrte er eine traditionsreiche Technik, die heute nur noch wenige beherrschen. Sein Werk steht für die Weitergabe kulturellen Erbes – von der Vergangenheit in die Zukunft.

Augarten: Wiener Tradition seit 1718

Die Porzellanmanufaktur Augarten zählt zu den ältesten Europas. 1718 gegründet und später von Kaiserin Maria Theresia übernommen, steht sie bis heute für höchste Qualität und Wiener Handwerkskunst. Als lebendiges Kulturgut ist sie ein wichtiger Bestandteil österreichischer Identität.

Ein Museum als Gesamtkunstwerk

Das Ernst Fuchs Museum selbst ist Teil des Erlebnisses: Die ehemalige Otto-Wagner-Villa wurde vom Künstler 1972 in ein prachtvolles Gesamtkunstwerk verwandelt. Genau hier entstanden auch jene Entwürfe, die nun – veredelt durch Izi Stern – in neuer Form erstrahlen.

“Weißes Arkadien” – Ernst Fuchs Museum

Freitag, 24. April 2026, um 17 Uhr

Hüttelbergstraße 26, 1140 Wien

Tel.: +43 1 914 85 75

Anmeldung unter: info@ernstfuchsmuseum.at