Seit 2021 stehen Simone Kopmajer und Viktor Gernot gemeinsam auf der Bühne, nun folgt der nächste logische Schritt: ein Album, das ihre besondere Verbindung hörbar macht. You Wonderful You ist dabei weit mehr als eine Sammlung bekannter Jazznummern – es ist ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zweier Künstlerpersönlichkeiten, die einander Raum geben und zugleich inspirieren.

Im Mittelpunkt steht das Konzept „Strictly Duets“. Zwei Stimmen, die sich begegnen, umspielen und gemeinsam Geschichten erzählen – ganz in der Tradition großer Vorbilder wie Frank Sinatra, Ella Fitzgerald oder Tony Bennett. Dabei trifft Kopmajers klare, elegante Stimme auf Gernots warmen Bariton – ein Dialog, der berührt und gleichzeitig Leichtigkeit versprüht.

Klassiker neu gedacht

Das Repertoire spannt einen weiten Bogen: Von Evergreens wie „Come Fly with Me“ oder „Take Five“ bis hin zu weniger bekannten musikalischen Schätzen. Auch Stücke wie „One Note Samba“ oder Irving Berlins „Play A Simple Melody“ finden ihren Platz – und werden mit frischen Arrangements neu interpretiert.

Überraschend zeigt sich das Album auch stilistisch offen: Ein Country-Hauch in „Blue Bayou“ oder die gefühlvolle Balladen-Version von „Lovely Day“ (im Original von Bill Withers) beweisen, dass Jazz hier nicht in starren Grenzen gedacht wird.

Studio-Magie statt Perfektion

Ein besonderes Merkmal des Albums ist seine Entstehung: live im Studio, gemeinsam eingespielt, ohne künstliche Trennung. Genau diese Unmittelbarkeit verleiht der Musik ihre besondere Energie.

„Diese Nähe hört man“, betont Gernot – und tatsächlich entsteht der Eindruck, als säße man mitten im Raum. Keine sterile Perfektion, sondern lebendige Musik, die atmet und sich im Moment entfaltet.

Auch Kopmajer unterstreicht den Gedanken des Dialogs: Für sie ist You Wonderful You nicht nur ein Albumtitel, sondern eine Liebeserklärung – an das Gegenüber, an das Publikum und an die gemeinsame musikalische Reise.

Hochkarätige Begleitung

Unterstützt werden die beiden von einem erstklassigen Ensemble rund um Paul Urbanek, Thomas Kugi, Karl Sayer und Reinhardt Winkler. Gemeinsam schaffen sie eine dichte, fein nuancierte Klangwelt, die den Stimmen den perfekten Rahmen bietet.

Einladung zum Zuhören

Mit You Wonderful You ist ein Album gelungen, das bewusst auf Nähe setzt – musikalisch wie emotional. Es lädt dazu ein, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören und den Dialog zwischen zwei außergewöhnlichen Künstlern zu genießen.

Wer das live erleben möchte, hat dazu am 6. Mai 2026 Gelegenheit: Im Porgy & Bess präsentieren Kopmajer und Gernot ihr gemeinsames Werk erstmals auf der Bühne.