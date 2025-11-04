Wer schon mal eine “richtige” Grippe durchleben musste, der sorgt in Zukunft lieber vor. Denn anders als ein grippaler Infekt, ist eine Influenza von hohem Fieber, Husten sowie starken Muskel-, Glieder- und/oder Kopfschmerzen geprägt. Vor allem bei Menschen mit schwachen Abwehrkräften und älteren Personen kann es dadurch zu einer Verstärkung von chronischen Erkrankungen, wie Asthma oder Herzbeschwerden, kommen. Auch eine Lungenentzündung oder eine Entzündung des Herzmuskels können mögliche Folgen sein.

Kostenlose Impfmöglichkeit

Zum Schutz vor den Influenza-Viren bietet der Wiener Gesundheitsdienst am 11. und 12. November (jeweils 8–13 Uhr) Gratis-Grippeimpfungen in der Bezirksvorstehung Mariahilf – ohne vorherige Terminvereinbarung einfach in der Amerlingstraße 11 vorbeikommen. Je nach Alter werden unterschiedliche Impfstoffe eingesetzt: Fluenz® (Nasenspray) für Kinder ab 2 Jahren, Influvac Tri® ab 6 Monaten und Fluad® für Personen ab 60 Jahren.

Die Grippeschutzimpfung wird besonders für Kinder, Personen mit chronischen Erkrankungen, Menschen ab 60 Jahren, Gesundheitspersonal und Schwangere empfohlen.