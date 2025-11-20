Simmering war eines der Zentren einer großangelegten Schwerpunktaktion, mit der die Stadt Wien die Einhaltung von Arbeits- und Gewerberecht in der Gastronomie überprüfte. Vor allem Probleme rund um illegale Beschäftigung und fremdenrechtliche Bestimmungen standen im Fokus und in einem Lokal kam es sogar zu einer kuriosen Flucht in einen Schrank.

Schwerpunktaktion in Simmering sorgt für Aufsehen

Die Einsätze fanden am vergangenen Samstag sowie am Dienstag statt und umfassten zahlreiche Betriebe im gesamten Stadtgebiet. Auch in Simmering kontrollierten die Teams der Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit Polizei, Finanzpolizei und städtischen Dienststellen mehrere Lokale. Besonders in einem China-Restaurant sorgte eine Szene für Kopfschütteln. Mitarbeiter versuchten vor den Kontrollorganen zu flüchten und stürmten ins Obergeschoß, wo sich ein Angestellter in einen schrankähnlichen Hohlraum zwängte. Die Beamtinnen und Beamten fanden ihn schließlich in dem kaum einen Quadratmeter großen Versteck.

Illegale Beschäftigung und gefälschte Dokumente

Neben diesem Vorfall stießen die Einsatzkräfte in weiteren Lokalen auf mehrere Personen, die illegal beschäftigt waren oder versuchten, sich mit gefälschten Identitätsdokumenten auszuweisen. Insgesamt wurden sieben Mitarbeiter festgenommen, unter anderem wegen illegalen Aufenthalts sowie Schwarzarbeit. Die Vielzahl der kontrollierten Betriebe zeigt, wie verbreitet diese Verstöße sein können und wie wichtig regelmäßige Überprüfungen sind, um faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen.

Behörden ziehen eine klare Bilanz

Die Ergebnisse der Aktion fallen deutlich aus: 22 Anzeigen der Stadt Wien – etwa wegen Verstößen gegen Gewerbeordnung oder Raucherschutz –, 28 Anzeigen durch die Finanzpolizei, drei durch das AMS und vier weitere durch die Polizei. Für Walter Hillerer, den Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, bestätigt die Schwerpunktaktion einmal mehr den Wert enger Zusammenarbeit: „Mit gebündelten Kräften arbeiten wir daran, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schützen – im Interesse der Beschäftigten, der Betriebe und der Gäste.“

Die Kontrollen zeigen: Simmering bleibt wachsam, wenn es um faire Arbeitsbedingungen und sichere Gastronomie geht.

Gruppe Sofortmaßnahmen