Wien ist auf Wachstumskurs, gerade, wenn es um Unternehmergeist geht. Nach einem erneuten Rekord an Neugründungen setzt die Stadt nun den nächsten strategischen Schritt: Sie begleitet Start-ups nicht mehr nur beim Unternehmensstart, sondern gezielt beim Durchstarten.

Wachstum statt Stillstand: Neues Programm für Wiener Start-ups

Mit 10.995 Neugründungen im Jahr 2025 bestätigt Wien seine Rolle als Gründungshauptstadt. Doch der Weg zum nachhaltigen Erfolg endet nicht mit der Firmengründung. Genau hier setzt der neue „Growth Navigator“ der Wirtschaftsagentur Wien an. Er richtet sich an junge Unternehmen, die ihre erste Wachstumsphase aktiv gestalten wollen.

Start-ups sollen nicht nur punktuell unterstützt, sondern damit strategisch begleitet werden. Von der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells über den Marktausbau bis hin zur organisatorischen Skalierung steht ihnen ein Netzwerk aus Experten zur Seite.

Gezielte Unterstützung für entscheidende Entwicklungsphase

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Bis zu 90 Prozent aller Start-ups scheitern zwischen dem zweiten und fünften Jahr. Gründe sind oft fehlende Nachfrage, schwache Vertriebsstrategien oder finanzielle Engpässe. Der „Growth Navigator“ setzt genau an diesen neuralgischen Punkten an.

Das Programm bietet intensive Betreuung: Rund 150 Stunden Beratung, ergänzt durch Workshops und individuelles Coaching, helfen dabei, klare Wachstumsstrategien zu entwickeln. Themen wie Product-Market-Fit, Go-to-Market-Strategien oder Finanzierung stehen dabei im Fokus. Besonders wertvoll: der mehrphasige Aufbau von der Analyse bis zum maßgeschneiderten Follow-up.

Jetzt bewerben und Wachstum gezielt nach vorne bringen

Das Angebot ist ganzjährig verfügbar und bewusst flexibel gestaltet. Start-ups können entweder das Gesamtprogramm nutzen oder gezielt einzelne Schwerpunkte wählen. Pro Quartal stehen zehn Plätze zur Verfügung; ein exklusives Setting, das intensiven Austausch und individuelles Lernen ermöglicht.

Interessierte Unternehmen aus Wien können sich ab sofort bewerben und noch im März loslegen. Mit dem „Growth Navigator“ stärkt Wien seine Position als Innovationsstandort Wien und gibt jungen Gründern genau das Werkzeug in die Hand, das sie für den nächsten großen Schritt brauchen.

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