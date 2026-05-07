Der neue Gemeinschaftsgarten im Ludwig-Zatzka-Park ist für alle zugänglich. Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) lädt gemeinsam mit Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner die Grätzlbewohner rund um den S-Bahn-Vorplatz Breitensee ein, den Garten gemeinsam aufzubauen und mitzugestalten. Ab sofort kann sich jeder dafür anmelden.

Zwei Garteltage vorort

Erste Garteltage am 19. Mai und am 9. Juni bieten die Möglichkeit zum Kennenlernen vor Ort. Der geplante Nachbarschaftsgarten soll ein offener Ort für Begegnung, gemeinsames Gärtnern und Austausch werden. Hier wird gemeinsam gepflanzt, gepflegt und geerntet und genauso wichtig: geredet, gelacht und Zeit miteinander verbracht.

Einladung der Bezirkschefin

„Gemeinschaftsgärten bringen Menschen zusammen und schaffen neue Orte der Begegnung im Grätzl. Ich freue mich sehr, dass im Ludwig-Zatzka-Park ein solcher Ort entsteht und lade alle Penzingerinnen und Penzinger ein, sich einzubringen und den Garten aktiv mitzugestalten“, betont Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner.

Details der zwei Garteltage

Dienstag, 19. Mai und Dienstag, 9. Juni 2026: jeweils von 16:30 bis 19 Uhr. Bei Kaffee und Kuchen können Besucher Saatkugeln (Seedbombs) basteln, den Ort kennenlernen und sich über das Projekt informieren. Interessierte können sich bei der GB* melden – telefonisch unter 01/893 66 57, per E-Mail an suedwest@gbstern.at oder persönlich im GB*Stadtteilbüro (Sechshauser Straße 23, 1150 Wien).