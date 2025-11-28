Eine wirklich nette Idee des Vereins “Zeit!Raum”. Bis 24. Dezember kann um den geringen Unkostenbeitrag von 5 Euro Weihnachtsbäckerei selbst gemacht werden. Inkludiert sind der Kekssteig, Streusel, Ausstecher, Backutensilien, eine Geschenkbox für selbstgemachte Leckereien und eine Weihnachtskarte zum Selbergestalten.

Montag bis Samstag

Also einfach im Zeitraum von Montag bis Freitag (9 bis 20 Uhr) oder Samstag (9 bis 18 Uhr) in der Lugner-City (15., Gablenzgasse 11, Untergeschoß bei der Bühne) vorbeikommen. Ein besonderes Highlight gab es am 26. November, als Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht dabei war. “In der Backstube hat es wirklich Spaß gemacht, wir haben Kekse gebacken und vom Teig genascht”, schmunzelt der Bezirkschef, der auch City-Betreiberin Jacqueline Lugner begrüßen konnte.

Infos auch: Zeit!Raum