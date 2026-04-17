Ein Abend, der in Erinnerung bleibt: Mit der ersten Gtrix Club Night setzte Unternehmerin Katarina Kaltenegger ein kraftvolles Statement in der Wiener Szene. Schauplatz des spektakulären Kick-offs war der angesagte Club „O – der Klub“, der sich für eine Nacht in einen pulsierenden Hotspot internationaler Beats verwandelte.

Für das musikalische Highlight sorgte kein Geringerer als Supermodel Naomi Campbell. Der Weltstar stand erstmals in Wien hinter dem DJ-Pult und brachte mit einem druckvollen Set die Menge zum Toben. Unterstützt wurde sie von House-Größen wie Sam Divine, Wolfram, Philipp Straub und Sunday DJ – ein Line-up, das man in dieser Form in Wien nur selten erlebt.

Gtrix Wonderland: Mode trifft auf Clubkultur

Doch nicht nur musikalisch wurde Großes geboten: Die Location selbst verwandelte sich in ein detailverliebtes „Gtrix Wonderland“. Duftende Blumenarrangements, kreative Visuals und kunstvolle Installationen – darunter schwebende Kolibris aus 3D-Material – sorgten für eine immersive Atmosphäre.

Im eigens gestalteten Showroom präsentierte Gtrix seine neuesten Kollektionen und Basics. Models zeigten die vielseitigen Looks direkt im Clubsetting und machten die Designs hautnah erlebbar. Das Konzept: Mode, die Individualität, Selbstbewusstsein und Bewegungsfreiheit vereint.

Eine Nacht voller Energie und Emotion

Die Stimmung auf dem Dancefloor? Durchgehend am Siedepunkt. Treibende House-Beats, starke Drops und eine Crowd, die keine Pause kannte, bestimmten das Bild bis in die frühen Morgenstunden. Es ging um mehr als nur Party – es war ein gemeinsames Erlebnis voller Intensität und Verbundenheit.

„Ich wollte einen Raum schaffen, in dem Menschen mit voller Energie zusammenkommen und etwas Einzigartiges entsteht.“

…so Kaltenegger über ihre Vision.