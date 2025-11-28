Zum Jahresabschluss lädt der Kulturverein FZA zum Weihnachtskulturcafé ins Reallaber in Liesing. Geboten werden in der Lastenstraße 19 am 2. Dezember ab 19 Uhr Punsch und ein schwungvolles, amüsantes Unterhaltungsprogramm, gestaltet von 4 hervorragenden Künstlern: GUSTAV KLINGT!

GUSTAV KLINGT sind:

Doris Schillein: Kalligraphie-Sopran

Bettina Bogdany: Pastell-Mezzo

Ursula Gerstbach: Aquarell-Alt

Franz Alexander Langer: Kartoffeldruck-Bass

Sie selbst definieren sich so: “Gemeinsam singen wir a cappella. Und das geht auch in leiwand!”

Ob Altbekanntes, neu Entdecktes oder selbst Komponiertes: Das Repertoire reicht vom Ringelspiel bis zum zeitgenössischen Wienerlied, von Gershwin bis Strauss und wieder retour. Weltumspannende Wiener Weisen. Leiwand eben. Dem Anlass entsprechend begeistern sie an diesem Abend auch mit ihrem Programm Liesing, 23. Bezirk, “WeihNICHTen”

Infos zum Ensemble: www.gustavklingt.at

Hier geht’s zum weihnachtlichen Trailer

Eintritt ist frei – Spenden erbeten!

Um Anmeldung wird gebeten: verein@fza.or.at