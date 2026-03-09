Die nächsten zehn Wochen bis 17. Mai versprechen Hochspannung: Im Meister-Play-off haben derzeit alle sechs Klubs Chancen auf den Titel. Derzeit liegt Sturm mit 19 Punkten in Front, gefolgt von Salzburg, LASK und Austria mit jeweils 18 sowie Rapid und Hartberg mit jeweils 16. Also nur drei Punkte Unterschied zwischen dem Ersten und dem Sechsten …

Alles ist möglich

Somit ist klar, dass jeder die Chance hat, nach vorne zu kommen. Schon in den ersten zwei Runden werden die Weichen gestellt. Hier heißen die Schlagerspiele Salzburg gegen Rapid (als Retourmatch) und Austria gegen Sturm. Ehe es in der 24. Runde (= zweite Play-off-Runde) mit Sturm gegen Salzburg und Rapid gegen LASK weitere Knaller gibt.

Zwei Wiener Derbys

Zwei Derbys warten in der vierten Quali-Runde. Sturm Graz empfängt Hartberg (11.4., 14:30 Uhr) und die Austria empfängt Grün-Weiß (12.4., 17 Uhr). Ein wie immer hochbrisantes Spiel, wiewohl Rapid ohne Gästefans antreten wird. Das zweite Wiener Derby steigt dann in Hütteldorf, wo wieder die Harcore-Block-West-Fans dabei sein können: In der vorletzten Runde am 10.5. um 17 Uhr. Man kann gespannt sein, ob es hier um die große Trophäe oder nur die goldene Ananas geht …

Der Top-6-Spielplan

Freitag, 13.3., 19:30: LASK – Hartberg

Sonntag, 15.3., 14:30: Salzburg – Rapid; 17:00: Austria – Sturm Graz

Freitag, 20.3., 19:30: Sturm Graz – Salzburg

Sonntag, 22.3., 14:30: Hartberg – Austria; 17:00: Rapid – LASK

Sonntag. 5.4., 14:30: LASK – Austria; Hartberg – Salzburg

17:00: Rapid – Sturm Graz

Freitag, 10.4., 19:30: Salzburg – LASK

Sonntag, 12.4., 14:30: Sturm Graz – Hartberg; 17:00: Austria – Rapid

Sonntag, 19.4., 14:30: Hartberg – Rapid; Austria – Salzburg

17:00: LASK – Sturm Graz

Mittwoch, 22.4., 18:30: Salzburg – Austria; Rapid – Hartberg

20:30: Sturm Graz – LASK

Sonntag, 26.4., 14:30 Uhr: Rapid – Salzburg; Hartberg – LASK

17:00: Sturm Graz – Austria

Sonntag. 3.5., 14:30 Uhr: LASK – Rapid; Austria – Hartberg

17:00: Salzburg – Sturm Graz

Sonntag, 10.5., 17:00: LASK – Salzburg, Rapid – Austria; Hartberg – Sturm Graz

Sonntag, 17.5., 17:00: Sturm Graz – Rapid; Salzburg – Hartberg; Austria – LASK