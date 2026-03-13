Wien wird noch ein Stück fahrradfreundlicher. Zwischen Johann-Strauß-Gasse und Hartmanngasse entsteht ein 250 Meter langer, baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg. Damit wird die bisher fehlende Verbindung zwischen Karlsplatz und Matzleinsdorfer Platz geschlossen. So entsteht eine durchgängige Radachse für den 1., 4., 5. und 10. Bezirk.

Sicher radeln vom Karlsplatz bis zum Matzleinsdorfer Platz

Der neue Radweg-Lückenschluss vervollständigt die bereits 2024 eröffnete Verbindung vom Karlsplatz bis zur Johann-Strauß-Gasse. Stadtauswärts bleibt der bestehende Mehrzweckstreifen erhalten, sodass Radfahrer nicht zweimal die Hauptstraße queren müssen. Angepasste Schutzwege und Radfahrerüberfahrten sorgen für maximale Sicherheit. Gleichzeitig wird die Durchfahrt beim Rudolf-Sallinger-Park optimiert. Künftig können “Pedalritter” den Park in beide Richtungen nutzen und so bequem die Hartmanngasse erreichen; ein wichtiger Lückenschluss für alle, die aus dem Margaretner Grätzl Richtung Wieden fahren.

Lebenswerter und ökologisch verbesserter Straßenraum

Auch die Umwelt profitiert: Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ werden neun neue Bäume, sieben Hochstammsträucher und acht Beete gepflanzt. Die Begrünung wertet nicht nur die Hauptstraße auf, sondern auch die Kreuzungen bei Johann-Strauß-, Trappel- und Blechturmgasse. Sie verbessert das Mikroklima, sorgt für Kühlung in heißen Sommermonaten und erhöht die Aufenthaltsqualität. Ein Trinkbrunnen sowie ein begrünter Unterstand bei der Station Johann-Strauß-Gasse ergänzen die neuen grünen Elemente.

Wiens Radwegeoffensive schreitet erfolgreich voran

Die Wiedner Hauptstraße ist Teil der Wiener Radwegeoffensive. Seit 2021 wurden bereits über 250 Projekte umgesetzt und rund 100 km im Hauptradwegenetz ausgebaut, ergänzt durch 50 km im Bezirksnetz. Mit dem aktuellen Projekt entsteht bis Juli 2026 eine durchgängige, sichere Radverbindung über zwei Kilometer, komfortabel, klimafit und attraktiv gestaltet.

Wir schaffen klimafitte und sichere Radwege, die von den Wiener:innen gerne genutzt werden,“

betont Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. NEOS Wien-Mobilitäts-Expertin Angelika Pipal-Leixner ergänzt: „Attraktive, begrünte Radwege sind der Schlüssel, damit noch mehr Wienerinnen und Wiener das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel wählen.“

Alle Infos zu den Radwegeprojekten inklusive interaktiver Karte auf fahrradwien.at