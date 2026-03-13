In den Bezirken 3 und 12 hat es mehrere Einbruchsdiebstähle oder Versuche gegeben. Jeweils mittels ätzender Säure wurden die Türen “aufgebrannt”. “Der Modus Operandi ist durchaus bekannt, die Ermittlungen laufen”, sagt die Landespolizeidirektion. Die Vorfälle haben sich zwischen dem 6. und 11. März ereignet.

Fall Nummer 1

Mehrere Täter haben die Eingangstür einer Wohnung im Bezirk Landstraße aufgebrochen. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Es wurden mehrere Kästen sowie zwei Möbeltresore aufgebrochen. Bei einer weiteren Wohnung im selben Mehrparteien-Haus blieb es beim Versuch.

Fall Nummer 2

Im Zeitraum vom 7. bis 11.3. ereignete sich zudem ein Einbruchsversuch mittels ätzender Säure im Bezirk Meidling. Ein Nachbar bemerkte die Beschädigung an der Wohnungstüre und verständigte den Polizei-Notruf.

Ersuchen der Polizei

Sollten Sie am Schloss Ihrer Eingangstüre Beschädigungen sowie eine Flüssigkeit vorfinden, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit der Flüssigkeit. Es kann sich um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat. Sollte es zu einem Kontakt mit der Flüssigkeit kommen, dann neutralisieren Sie die Körperstelle sofort mit klarem Wasser. Verwenden Sie dabei keine Seife oder sonstige Zusätze.

Rufen Sie unverzüglich den Polizei-Notruf 133.