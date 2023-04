Guter Geschmack für den guten Zweck

Insgesamt 20.000 Euro übergab die Liesinger Traditionsbäckerei DerMann im Rahmen der karitativen Verkaufsaktion von Apfel-Dinkelstreusel an Pro Juventute, . Den Scheck übernahmen Pro Juventute Botschafter Barbara Karlich und Geschäftsführerin Susanne Molnar von Bäckermeister Michael Mann.

Beim gemeinsamen Promi-Backen im Herbst des Vorjahres wurde die zweiwöchige Verkaufsaktion für den guten Zweck gestartet. Mit dabei waren viele Prominente wie etwa Pro Juventute Botschafterin Barbara Karlich, „Mr. Ferrari“ Heribert Kasper, die Schauspieler Adi Hirschal und Adriana Zartl, das Kabarett-Duo Flo & Wisch, die Moderatorin Martina Kaiser sowie Dancing Star Conny Kreuter und die Models Beatrice Turin (Miss Europe 2021), Mister Austria Roman Schindler und noch viele mehr, die beim Backen von Apfel-Dinkelstreusel ihr Talent bewiesen. Die Charity-Aktion der Bäckerei DerMann jährt sich bereits zum zehnten Mal und unterstützt den Verein, der benachteiligten Kindern in ganz Österreich hilft.

Apfel-Dinkelstreusel bringt 20.000 Euro

Insgesamt konnte durch den Verkauf der Apfel-Dinkelstreusel eine Endsumme von 20.000 Euro erzielt werden, die Michael Mann heute an den Verein übergab. 10.500 Euro konnten durch die Charity-Aktion erzielt werden, Kurt Mann spendete die weiteren 9.500 Euro. „Es ist uns jedes Mal eine große Freude gemeinsam mit der Bäckerei DerMann diese Charity-Aktion umzusetzen. Wir backen Gutes und tun dabei Gutes – und das heuer zum zehnjährigen Jubiläum auch wirklich sehr erfolgreich“, so Botschafterin Barbara Karlich. „Der Erlös der verkauften Apfel-Dinkelstreusel in sämtlichen DerMann-Filialen wurde an uns gespendet und dafür möchten wir uns sehr herzlich bei Michael und Kurt Mann bedanken, die uns diese Aktion ermöglicht haben“, sagt Pro Juventute-Direktorin Susanne Molnar.

„Es liegt in unserer Unternehmens-DNA karitative Einrichtungen zu unterstützen. Besonders in ausfordernden Zeiten wie diesen, ist es für mich von großer Bedeutung vor allem jenen Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht“, begründet Bäckermeister Michael Mann die Aktion für Pro Juventute.