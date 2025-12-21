Wer dieser Tage durch Wiens Einkaufsstraßen flaniert oder online nach passenden Weihnachtsgeschenken sucht, stößt immer häufiger auf eine bewährte Lösung: den Gutschein. Laut aktueller Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien greift rund ein Drittel der Wienerinnen und Wiener heuer zu dieser Geschenkform und sorgt damit für Millionenumsätze im heimischen Handel.

Gutscheine: flexibel schenken, sinnvoll investieren

495.000 Wienerinnen und Wiener verschenken zu Weihnachten Gutscheine im Gesamtwert von rund 74 Millionen Euro. Der durchschnittliche Gutscheinwert liegt bei etwa 150 Euro und damit um rund 25 Prozent höher als im Vorjahr. Für Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, ist das kein Zufall: „Gutscheine sind eine sichere Wahl. Sie lassen Raum für individuelle Wünsche und unterstützen gleichzeitig unsere lokalen Unternehmen.“

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zeigt sich der Gutschein als ideales Geschenk: unkompliziert, persönlich gestaltbar und ohne Umtauschstress. Mit einer handgeschriebenen Karte oder einer kleinen Beigabe wird aus dem Kuvert schnell ein sehr persönliches Präsent.

Millionenimpuls für den Wiener Handel

Der wirtschaftliche Effekt reicht weit über den reinen Gutscheinwert hinaus. Beim Einlösen greifen Kundinnen und Kunden häufig zu zusätzlichen Produkten oder Dienstleistungen.

„Jeder in Wien gekaufte Gutschein stärkt Liquidität, Vielfalt und die Standorte unserer Betriebe.“

Margarete Gumprecht

Besonders gefragt sind Waren-Gutscheine für Bekleidung und Textilien (42 Prozent) sowie Kosmetik und Parfümerie (27 Prozent). Bei Dienstleistungen liegen Wellness-, Thermen- und Spa-Angebote mit 64 Prozent klar an der Spitze, gefolgt von Kultur und Unterhaltung wie Oper, Kino oder Theater (53 Prozent) sowie Restaurantbesuchen (43 Prozent).

Entspanntes Einlösen ohne Zeitdruck

Auffällig ist auch das veränderte Einlöseverhalten: Nur zwölf Prozent der Beschenkten nutzen ihren Gutschein noch vor Jahresende. Der Großteil lässt sich Zeit: 38 Prozent lösen ihn erst im Laufe des folgenden Jahres ein. Für Gumprecht ein weiterer Pluspunkt: „Gutscheine schenken Freiheit. Man gönnt sich bewusst etwas, wenn es wirklich passt.“

Für alle, die noch nach einem passenden Weihnachtsgeschenk suchen, ist der Gutschein damit eine elegante Lösung – persönlich, flexibel und ein Geschenk, das Wiens Wirtschaft mit unterstützt und stärkt.

Quelle: Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien (2025)