Am 14. Jänner treffen Weltklasse, musikalische Leidenschaft und die besondere Atmosphäre im Großen Saal der Wiener Konzerthauses zusammen und lassen ein Ereignis entstehen, das weit über einen gewöhnlichen Konzertabend hinausgeht. Der einzige Österreich-Auftritt von Weltstar Aida Garifullina verspricht große Oper, symphonische Meisterwerke und virtuose Solomomente. Ein Pflichttermin für alle Liebhaber der klassischen Musik.

Aida Garifullina: eine Sopranistin von Weltklasse

Aida Garifullina zählt zu den faszinierendsten Sopranistinnen unserer Zeit. Ihr lyrischer, leuchtender Sopran und ihre intensive Bühnenausstrahlung haben sie an die renommiertesten Opernhäuser der Welt – von der Metropolitan Opera bis zur Mailänder Scala – geführt.

In Wien präsentiert sie ein sorgfältig kuratiertes Programm mit berühmten Arien von Verdi, Puccini, Bizet, Gounod und Massenet. Ob die innige Verzweiflung in „Vissi d’arte“ oder die überschäumende Lebenslust in „Sempre libera“: Garifullina versteht es, jede Figur emotional greifbar zu machen und das Publikum unmittelbar zu berühren.

Maestro Beryn und Philharmonisches Orchester Győr

Am Pult steht Professor Maestro Arkady Beryn, ein Dirigent von internationalem Rang, der für seine stilistische Präzision und musikalische Tiefe geschätzt wird. Gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Győr – einem der ältesten Ungarns – spannt er einen musikalischen Bogen von Beethoven und Brahms bis zu Tschaikowsky und Verdi.

Das Orchester überzeugt seit Jahrzehnten mit Klang-Eleganz, technischer Brillanz und einem feinen Gespür für dramatische Zuspitzungen. Die Ouvertüren und symphonischen Werke des Abends bilden dabei eigenständige Höhepunkte eines abwechslungsreichen Konzertprogramms.

Virtuose Stradivari-Künste eines besonderen Gastes

Ein besonderer Akzent des Abends ist der Auftritt von Yury Revich. Der vielfach ausgezeichnete Stradivari-Geiger bringt mit seiner Violine zusätzliche Farbe in das Programm, etwa in Massenets lyrischer „Élégie“.

Auch leichtere, tänzerische Stücke wie Brahms’ Ungarischer Tanz oder das temperamentvolle „Tico-Tico“ sorgen für stilistische Abwechslung. So entsteht ein elegantes, emotionales und hochkarätig besetztes Galakonzert, das Oper, Symphonik und Virtuosität vereint.

Aida Garifullina / Arkady Beryn / Philharmonisches Orchester Győr / Special Guest: Yuy Revich

14. Jänner 2026, 20 Uhr

Großer Saal, Wiener Konzerthaus

Noch gibt es Tickets: erhältlich über das Wiener Konzerthaus

Rollstuhlplätze unter: ticket@konzerthaus.at

Wien