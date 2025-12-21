Mit dem Wohnprojekt Roomeo setzt die ZIMA Wien GmbH ein klares Zeichen für hochwertigen und nachhaltigen Wohnraum im 22. Bezirk. Für das Projekt an der Ludwig-Reindl-Gasse 1 sowie der Senekowitschgasse 2 liegt nun die rechtskräftige Baugenehmigung vor – damit ist der Weg für den Baustart Anfang 2026 frei. Gemeinsam mit der STRABAG als Generalunternehmer startet ZIMA in die Umsetzungsphase eines Wohnbauvorhabens, das ein Projektvolumen von rund 70 Millionen Euro umfasst.

Starker Vorverkauf als wichtiges Signal

Bereits vor Baubeginn zeigt sich das große Interesse am Projekt: Seit dem Verkaufsstart im Sommer konnten 56 der insgesamt 156 Wohnungen veräußert werden. Damit ist rund ein Drittel der Einheiten verkauft – ein Meilenstein, der die planmäßige Realisierung zusätzlich absichert. Angeboten werden moderne Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen, die sich an unterschiedliche Lebensmodelle richten und vor allem für Familien, Paare und Singles in der Donaustadt attraktiv sind.

„Die erteilte Baugenehmigung sowie das äußerst positive Vorverwertungsergebnis stellen zwei zentrale Erfolgssignale für Roomeo dar. Das zeigt uns, dass wir mit Standort, Produkt und Partnern richtig liegen“, erklärt Thomas Thaler, Standortleiter von ZIMA Wien.

Ein Baukörper, viele Qualitäten

Auf einer Grundfläche von rund 4.165 Quadratmetern entsteht ein Baukörper mit acht Geschossen und einer gesamten Nutzfläche von etwa 10.500 Quadratmetern. Neben den Wohnungen wird auch auf funktionale Ergänzungen geachtet: Rund 500 Quadratmeter sind für Einlagerungsräume vorgesehen, die je nach Bedarf zwischen zwei und zehn Quadratmetern groß sind. Für Mobilität ist ebenfalls gesorgt – mit etwa 100 PKW-Stellplätzen, rund 300 Fahrradabstellplätzen sowie zusätzlichen Stellflächen für Lastenräder. Ergänzt wird das Angebot durch E-Ladestationen, die dem steigenden Bedarf an Elektromobilität Rechnung tragen.

Mehr Infos unter www.roomeo-wohnen.at

STRABAG als verlässlicher Partner

Die bauliche Umsetzung übernimmt die STRABAG als Generalunternehmer. Die langjährige Zusammenarbeit zwischen ZIMA und STRABAG soll einen reibungslosen Bauablauf und hohe Ausführungsqualität sicherstellen. Der Baustart ist für Jänner 2026 vorgesehen, die Fertigstellung des Projekts ist für Ende 2027 geplant.

„Mit Roomeo entsteht ein modernes Wohnprojekt in der Donaustadt, das auf hohe Bauqualität und nachhaltige Standards setzt. Unser gemeinsamer Anspruch ist es, Wohnraum zu schaffen, der langfristig Komfort und Lebensqualität bietet.“

…betont Markus Engerth, Vorstandsmitglied der STRABAG AG Österreich.