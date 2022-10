Haben Sie das Zeug zum Bezirkskaiser?

Wie hoch ist der Kahlenberg? Wie heißt der Bezirks­vorsteher in Ihrem Bezirk? Wo genau spielen die beiden Fußball-­Erzrivalen Rapid und Austria? Wenn Sie die Antworten auf Fragen wie diese kennen, dann sollten Sie unbedingt beim ­großen Bezirkskaiser-Quiz des ­WIENER BEZIRKSBLATTs auf der Lebenslust mitmachen. Seien Sie dabei – und zwar:

Täglich um 12.45 Uhr auf der Showbühne!

Das Kultduo Hansi & Bobby hat sich schon bestens auf ­dieses traditionelle Quiz vorbereitet: Hans Steiner, der Chefredakteur der größten Zeitung der Bundeshauptstadt, und Sport­journalisten-Legen­de Robert Sommer, mittlerweile ein bekannter Bestseller­autor. „Wir freuen uns riesig darauf“, erzählen die beiden, die bei ihren letzten Auftritten in der Messe Wien ein echter Publikumsmagnet waren. Sie werden knifflige und lustige Fragen stellen, aber auch solche, bei denen es ums Schätzen geht. Ein bisschen Glück benötigt man also auch. Strenge Schiedsrichterin ist übri­gens unsere Sandra, die genau überprüft, wer die richtige Antwort zuerst ins Mikrofon gesagt hat. Und was müssen Sie tun, um sich zum Bezirkskaiser krönen zu lassen?

(C) Schedl: Unser Chefredakteur ist ein wahrer Experte für Fragen über die 23 Bezirke der Hauptstadt.

Anmelden

Entweder Sie melden sich jetzt an auf www.wienerbezirksblatt.at/bezirkskaiser – oder beim Stand des WIENER BEZIRKSBLATTs direkt bei der Lebenslust. Die jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten werden aus einem Glückstopf gezogen. Es geht nicht nur um die Ehre, sondern auch um wunderbare Preise.

Tolle Gewinne

(C) Schedl: So flott geht’s bei diesem Quiz zu, das ein echter Publikumsmagnet geworden ist.

Etwa Gutscheine für erholsame Urlaube, verschiedene andere Bons und das brandneue Buch von Robert Sommer, das er gemein­sam mit Peter Rapp und Dieter Chmelar verfasst hat: „Ein flotter Dreier“. Natürlich wird es auch auf Wunsch vor Ort signiert. Und wenn Sie von Sommer noch immer nicht genug haben, dann bleiben Sie, bitte, am Samstag, den 22. Oktober, nach dem Quiz vor der Showbühne sitzen: Da springt er nämlich für Dorian Steidl ein und interviewt die Kräuterfee Petra Regner-Haindl.

Kaiser und Kräuter – kurzweiliger geht’s wirklich nicht!