Mit Liebe schenken: Hagn-Wein zum Mutter- und Vatertag

Das Weingut Hagn lädt mit zwei limitierten Sondereditionen zum stilvollen Schenken ein. Passend zum Mutter- und Vatertag bringt das traditionsreiche Familienunternehmen aus dem Weinviertel zwei exklusiv etikettierte Weine auf den Markt – mit viel Herz gestaltet und von ausgezeichneter Qualität.

Die beiden Flaschen sind entweder einzeln oder als Set erhältlich und nur für kurze Zeit im Sortiment.

„Best Mama Ever“ – Fruchtiger Rosé zum Muttertag

Pünktlich zum Muttertag überrascht das Weingut mit einem charmanten Rosé Zweigelt in der Sonderedition Best Mama Ever. Dieser duftige, fruchtbetonte Wein überzeugt mit einem Alkoholgehalt von 11,5 % Vol. und Aromen von Erdbeeren und Kirschen. Eine feine Säurestruktur sorgt für Leichtigkeit und Trinkfreude. Das liebevoll gestaltete Etikett macht die Flasche zum perfekten Präsent für alle Mütter – ein geschmackvolles Dankeschön mit klarer Botschaft.

„Best Papa Ever“ – Würziger Veltliner zum Vatertag

Rund um den Vatertag im Juni ist der Grüne Veltliner Ried Antlasbergen in der Sonderedition Best Papa Ever erhältlich. Der charakterstarke Weißwein zeigt sich frisch, aromatisch und mit typischem „Pfefferl“. Das auffällige Etikett macht ihn zu einem idealen Geschenk für Väter, die das Besondere schätzen. Auch hier trifft hochwertige Weinqualität auf liebevolle Gestaltung.

„Geschenke mit Geschmack“ – Tradition trifft Innovation

„Geschenke mit Geschmack – so bezeichne ich unsere exklusiven Sondereditionen gerne“, sagt Wolfgang Hagn jun., der das Weingut gemeinsam mit seinem Cousin Leo jun. führt. Die Sondereditionen erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit und werden regelmäßig stark nachgefragt. Doch das Weingut Hagn bietet weit mehr als saisonale Highlights: Das Sortiment wird laufend erweitert und reicht von klassischen Rot-, Weiß- und Schaumweinen bis hin zu innovativen Spirituosen wie dem hauseigenen Winzagin oder der europaweit ersten Wein-Gin-Spirituose Herak.

Weinerlebnis mit Geschichte

Das Weingut Hagn blickt auf über 300 Jahre Weinbautradition in Mailberg, Niederösterreich, zurück. Heute verbindet es traditionelle Werte mit modernen Ansätzen. Neben der ausgezeichneten Weinproduktion bietet das Weingut eine Verkostungsgalerie, ein Restaurant sowie Nächtigungsmöglichkeiten – ein echtes Paradies für Weinliebhaber. Die kontinuierliche Qualität des Hauses wird durch zahlreiche Auszeichnungen, wie etwa dem Titel Weingut des Jahres 2023, bestätigt.