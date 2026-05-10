Im Lighthouse10 des Haus des Meeres trifft die Musikszene auf luftige Höhen. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat wird hier ein Programm geboten, das neugierig macht: frisch, genreübergreifend und immer nah am Puls der Stadt. Zwischen Sonnenuntergang und Lichtermeer entfalten sich Konzerterlebnisse mit miteißenden Sound über den Dächern von Mariahilf.

Stippich & Stippich: Wienerlied goes Club

Am 20. Mai bieten Helmut T. Stippich und Maria Stippich einen ebenso originellen wie tanzbaren Abend. „Ang’steckt is“ bringt das Wienerlied mit elektronischen Beats, historischen Klangzitaten und viel Live-Charme ins Jetzt. Harmonika, Zither und Stimme verschmelzen mit clubbigen Sounds zu einer ungewöhnlichen Mischung. Ein Konzert, das Grenzen auflöst und das Publikum mitten ins Geschehen zieht.

20.5.2026, 19.30 Uhr, Tickets

Bibiane Zimba: Schmeichelnder Soul

Am 10. Juni gehört die Bühne Bibiane Zimba. Mit „Wienerkind“ präsentiert sie Songs zwischen Pop, Jazz, Soul und RnB – getragen von einer markanten Stimme und feinen Arrangements. Ihre Musik erzählt von urbanem Lebensgefühl, von Nähe und Distanz, von schlaflosen Nächten und großen Fragen. Intim und zugleich kraftvoll entsteht ein Sound, der berührt und Raum für eigene Gedanken lässt.

10.6.2026, 19.30 Uhr, Tickets

Wiener Brut feat. Yasmo: Wienerlied Rap

Am 17. Juni folgt ein energiegeladener Abschluss. „Wiener Brut feat. Yasmo“ vereinen Wienerlied und Rap zu einem spannenden Dialog. Zwei starke Künstlerinnen treffen aufeinander – mit Witz, Haltung und musikalischer Experimentierfreude. Zwischen Ironie und Ernst, Nostalgie und Gegenwart entstehen Songs, die unterhalten und gleichzeitig den Blick schärfen. Ein Abend voller Dynamik, der zeigt, wie vielfältig Wiener Musik heute sein kann.

17.6.2026, 19.30 Uhr, Tickets

Wer einen der Abende stilvoll verlängern möchte, genießt im 360° OCEAN SKY kulinarische Highlights, begleitet von einem fantastischen Rundumblick über Wien. Die Kulturwelle bleibt damit ein Fixpunkt für alle, die Musik und Stadt aus einer neuen Perspektive erleben wollen.