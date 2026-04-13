Am Montag, 20. April 2026, laden die Häuser zum Leben zur Informationsveranstaltung in die Rzehakgasse 4. Von 11:30 bis etwa 13:00 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich aus erster Hand über den aktuellen Stand des Projekts sowie die nächsten Schritte zu informieren.

Dabei richtet sich die Einladung nicht nur an zukünftige Bewohnerinnen, sondern auch ausdrücklich an Anrainerinnen aus dem Grätzl, die sich ein Bild vom neuen Haus machen möchten.

Ein Ort für Begegnung und Aktivität

Neben den baulichen Plänen stehen vor allem die Menschen im Mittelpunkt. Vor Ort geben die Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien Einblick in ihr vielseitiges Angebot. Von Bewegung bis Kreativität wird einiges geboten: Ob Boccia, Yoga, Tanzen oder gemeinsames Singen – die Programme zeigen, wie aktiv und abwechslungsreich der Alltag im Alter gestaltet werden kann.

Ein eigenes Rahmenprogramm sorgt bei der Veranstaltung dafür, dass Besucher*innen diese Vielfalt direkt erleben können.

Kulinarische Kostproben vom FoodBike

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Das FoodBike bringt frische Kostproben und Fingerfood mit – solange der Vorrat reicht. Damit wird gleich ein weiterer wichtiger Aspekt der Häuser zum Leben präsentiert: die hauseigene Frischküche.

In allen Einrichtungen wird täglich frisch gekocht. Die Bewohner*innen können dabei aus verschiedenen Kostformen wählen – von klassischer Hausmannskost über leichte Vollkost bis hin zu speziellen Angeboten wie Diabetiker- oder weicher Kost. Besonders erfreulich: Alle Frischküchen tragen das Österreichische Umweltzeichen.