Helden des Grätzels: Mariahilfer Nachbarschafts-Award

Mariahilf hat viel zu bieten. Und zahlreiche ehrenamtliche Initiativen und Ideen machen das Zusammenleben im Bezirk besonders lebenswert. Ein Speed-Dating im Bezirk, zu dem alle Bewohnerinnen eingeladen sind, um sich an einem langen Tisch, bei Snacks und Getränken besser kennenlernen können. Ein ­Straßenfest nur für Kinder und Familien, bei dem sich alles um Musik, Tanz und Bewegung dreht und passende Angebote dazu im Bezirk vor den Vorhang geholt werden. Oder eine mobile Sitzgelegenheit zum Ausborgen namens „Grätzlsitz“, mit der das Platzerl oder die Gasse ums Eck ganz einfach zum gemütlichen Verweilort gemacht werden kann. Das

sind nur einige wenige der inno­­vativen Ideen.

Gala im November

Bis 17. Oktober können ambitionierte Projekte aus der Nachbarschaft unter mariahilf.wien.gv.at noch für den Award nominiert werden. „Wir laden alle ein, abzustimmen, welche Ideen für mehr Miteinander in Mariahilf mit dem 1. Mariahilfer Nachbarschafts-Award ausgezeichnet werden sollen“, so ­Bezirksvorsteher Markus ­Rumelhart. Im Anschluss an die Nominierung kann ab 24. 10. abgestimmt werden.

Die Siegerehrung findet dann Ende November im Rahmen einer ­feierlichen Gala statt.