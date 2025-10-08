Basteln, Tauschen, Energiesparen oder einfach Nachbarn kennenlernen: Im Oktober lädt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB) Süd zu vielfältigen Veranstaltungen im 3. Bezirk ein – offen, kostenlos und mitten im Grätzl.

Ob Handarbeitsfreunde, Energiesparer oder neu Zugezogene – im Herbst wird der 3. Bezirk zur Bühne für Begegnung, Kreativität und gelebte Nachbarschaft. Die GB Süd bietet gleich mehrere kostenlose Angebote, die zeigen, wie bunt das Zusammenleben im „Village im Dritten“ ist. Hier ist ein Überblick über alle Termine im Oktober.

Gemeinsam kreativ beim Offenen Basteltreff

Beim Offenen Basteltreff im GBStadtteilmanagement in der Rinnböckstraße wird gewerkelt, gelacht und geplaudert. Ob Stricken, Häkeln, Diamond Painting oder Bastelprojekte aller Art – jeder ist willkommen. Einfach eigenes Material mitbringen und mitmachen! Hier steht der Spaß am gemeinsamen Tun im Vordergrund; ideal, um Nachbarn kennenzulernen und sich über kreative Ideen auszutauschen.

Wo: GB*Stadtteilmanagement Aspanggründe, Rinnböckstraße 15/1, 1110 Wien

Wann: Freitag, 10. Oktober 2025, 14–18 Uhr

Weitere Termine: 14. November & 12. Dezember 2025

EnergieSparCafé: Tipps für nachhaltiges Wohnen

Wie lassen sich Energiekosten senken, ohne auf Komfort zu verzichten? Beim EnergieSparCafé in der Galleria Landstraße geben Experten der GB Süd kostenlose Tipps zu Energieeffizienz, Sanierung und Förderungen. Besucher erhalten unabhängige und praxisnahe Antworten auf ihre Fragen rund ums Wohnen.

Wo: Galleria Landstraße, Landstraßer Hauptstraße 99/101, 1030 Wien

Wann: Mittwoch, 15. & Donnerstag, 16. Oktober 2025, jeweils 15–18 Uhr

Wer keine Zeit hat, kann zudem einen individuellen Beratungstermin unter sued@gbstern.at vereinbaren.

Tauschen, Teilen, Kennenlernen auf den Aspanggründen

Beim Tauschmarkt für Bücher und Spiele können Kinder, Jugendliche und Familien ihre Lieblingsstücke tauschen – ganz ohne Geld, dafür mit viel Herz fürs Teilen. Gemeinsam mit dem Elternverein des Bildungscampus Aron Menczer lädt die GB* Süd alle ein, mitzumachen und Nachbar*innen kennenzulernen. Teilnahme und Standplätze sind kostenlos (Anmeldung bis 10. Oktober unter sued@gbstern.at

Wo: Leon-Zelman-Park, 1030 Wien (neben dem Nachbarschaftsgarten)

Wann: Freitag, 17. Oktober 2025, 14–17 Uhr

Schlechtwetter-Alternative: Grätzlküche der Baugruppe Vis-à-Wien, Otto-Preminger-Straße 4

Willkommen im Grätzl: Neue Nachbarn treffen

Neu im „Village im Dritten“? Bei den Willkommenstagen auf den Aspanggründen erfahren Bewohner alles über ihre neue Nachbarschaft. Neben spannenden Infos zum Stadtteil gibt’s Kinderprogramm, kleine Snacks und ein Willkommensgeschenk. Ein gemütlicher Vormittag, um sich auszutauschen, Neues zu entdecken und das Grätzl besser kennenzulernen. Gute Nachbarschaft beginnt mit einem freundlichen Hallo!

Wo: Elizabeth-T.-Spira-Promenade 2, 1030 Wien

Wann: Donnerstag, 23. Oktober 2025, 10–13 Uhr

Weitere Termine: 28. November 2025, 15–18 Uhr

Die Veranstaltungen der GB* Süd zeigen, wie lebendig Nachbarschaft im 3. Bezirk sein kann: Ob kreativ, nachhaltig oder einfach neugierig, im Oktober ist für alle etwas dabei. Alle Infos und Details gibt’s unter www.gbstern.at/termine