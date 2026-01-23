Ein zehntägiger Jugend-Austausch mit Fuchu/Tokio findet während der Sommerferien statt. Diese Reise wird im Rahmen der Partnerschaft zwischen Hernals und Fuchu von den beiden Gemeinden und den jeweiligen Freundschaftsvereinen unterstützt. Die Unterbringung erfolgt bei Gastfamilien in Fuchu und ermöglicht ein ­hautnahes Erleben der ­japanischen Kultur.

Aktuelle Daten

Reisetermin: 17. bis 27. Juli 2026, Kosten: € 2.400, Anmeldeschluss: 7. Jänner 2026. ­Bewerbungen und Auskünfte: Bezirksvorstehung Hernals bei Frau Zeynep Isler-Aldi unter ­isler-aldi@wien.gv.at oder bei der Präsidentin des Vereines, ­Brigitte Zöchlinger.

Von Fuchu nach Wien

Im Gegenzug besuchen sechs japanische Schüler im Alter von 15 bis 18 Jahren unsere Stadt. Wer sich vorstellen kann, einen Schüler als Gastfamilie zu beherbergen, möge sich in der Bezirksvorstehung melden. Der Freundschaftsverein bietet zusätz­lich ein viel­seitiges Besichtigungsprogramm für die jungen ­Japaner.

Mehr dazu online beim Freundschaftsverein Hernals-Fuchu auf Hernals-Fuchu