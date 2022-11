Herzklappen-Fehler können tödlich sein

Bei der „Lebenslust“ für die Generation 50 plus in der Messe Wien stach den Reportern des WIENER BEZIRKSBLATTs ein ganz besonderer Stand ins Auge: Der Verein „Meine Herzklappe“ wies ­darauf hin, dass jeder achte ­Österreicher über 75 Jahren von einem Herzklappenfehler betroffen ist. Insgesamt sind das 115.000 Menschen in unserem Land.

Unerkannt

Das Problem dabei ist, dass die meisten Erkrankungen unerkannt bleiben, da die Symptome durch mangelndes Bewusstsein oft als ­normaler Bestandteil des Älterwerdens ­akzeptiert werden. Sie können allerdings lebensbedrohend sein. „Besonders die Aortenstenose, der häufigste Herzklappenfehler, führt bei der Hälfte der Be­troffenen innerhalb von zwei Jahren zum Tod“, warnte Prof. ­Christian ­Hengstenberg, Leiter der klinischen Abteilung Kardio­logie an der Universitätsklinik Wien und am AKH. Früherkennung kann also Leben retten!