HEUER statt Teuer: Drei Hauben für wenig Geld

Die aktuelle Teuerungswelle hat die Menschen im Land fest im Griff. Man schaut nun mehr aufs Geld. Besonders die krisengebeutelte Gastronomie spürt den Trend. Denn die Gäste zeigen sich weniger spendierfreudig. Das Wiener Haubenlokal HEUER am Karlsplatz sagt nun der Teuerungswelle mit einem besonderem Angebot den Kampf an.

Spitzengastro zum Sonderpreis

Das Lokal auf der Wieden wurde mit drei Gaul-Millau-Hauben ausgezeichnet. Ab sofort gibt es im HEUER am Karlsplatz jeden Montagabend ein dreigängiges Menü um nur sechs Euro pro Gang. Insgesamt schlägt sich damit das Menü mit 18 Euro zu Buche. „Wir möchten allen, die gerne gut essen, aber aufs Geld schauen müssen, einfach mal wieder einen genussvollen Abend ermöglichen“, erläutert HEUER-Geschäftsführer Andreas Wiesmüller die Initiative. Am Montag, 21. November, startet die Aktion. Sie soll bis vorläufig Ende des Jahres laufen.

„77 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher geben an, dass sie derzeit bei der Gastronomie sparen. Das ist nicht gut für das Leben in der Stadt und auch nicht gut für unsere Branche. Darum wollen wir über diese Initiative den Menschen wieder Lust auf die exzellente Wiener Gastronomie machen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn sich weitere Gastronomen dieser Initiative anschließen“, so Wiesmüller.

Das Menü

Los geht es am kommenden Montag mit einer überaus verlockenden Menüabfolge: Als Vorspeise wird ein köstlich geflämmter Schweinebauch mit eingelegten Bärlauch, Feigen, Anchovis und Stangensellerie serviert, im Anschluss Rindsbackerl vom Hödl mit einer Haselnusspolenta, Cime di Rapa und fermentierten Knoblauch als Hauptgang sowie zum Abschluss eine Tonka Panna Cotta mit Zwetschken, Pedro Ximénes und einem Ingwer-Zwetschkensorbet.

Auch eine vegetarische Alternative wird angeboten. Diese sieht raffiniert marinierte Rote Rüben mit Selleriecreme, Grapefruit und Ingwer als Entrée sowie glasierte Kräuterseitlinge an Fregola Sarda mit Kürbis, Schwarzkohl und Perlzwiebel als Hauptgericht vor – und die Tonka Panna Cotta auch hier als Dessert.

Reservierungen für das „HEUER statt teuer“-Menü sind online unter www.heuer-amkarlsplatz.com ab sofort möglich. Die Adresse des „HEUER am Karlsplatz“: Treitlstraße 2, 1040 Wien.