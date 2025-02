Hietzing: Endlich ein neuer Markt am Montecuccoliplatz

Was lange währt, wird endlich gut! So könnte man die Situation der Anrainer am Montecuccoliplatz beschreiben. Nach fast 10 Jahren eröffnet nächst dem Küniglberg endlich wieder ein Nahversorger.

Seit im Dezember 2015 die Zielpunkt Filiale am Montecuccoliplatz 1-3 geschlossen wurde, müssen die Anrainer in der Umgebung des Küniglbergs den langen Weg nach Alt-Hietzing oder Speising antreten, um Dinge des täglichen Bedarfs einkaufen zu können. Eine Problematik, die dadurch verschärft wird, dass auf dem einstigen Zielpunkt-Areal ein Gemeindebau NEU errichtet wurde. Von Beginn der Planung an war die Rede, dass in diesen auch ein Nahversorger einziehen muss. Doch die Suche gestaltete sich schwieriger als erwartet. Jetzt endlich ist sie von Erfolg gekrönt, wie ein Schild verrät.

Der seit Langem geforderte Nahversorger wird nun endlich realisiert und zieht demnächst in den neuen Wohnbau in der Opitzgasse 29A ein. Damit wird ein wesentliches Infrastrukturdefizit behoben.

Dazu Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert: „Nach zahlreichen intensiven Gesprächen und langwierigen Verhandlungen ist es gelungen, dass in absehbarer Zeit, die vor bald zehn Jahren entstandene Nahversorgungslücke am Küniglberg endlich geschlossen wird. Für mehrere tausend Menschen bedeutet das ein Ende der langen und beschwerlichen Wege! Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und insbesondere der Rewe Group, die zur Umsetzung dieses Projektes im Sinne der Hietzinger beigetragen haben.“

Jahrelange Herausforderung

Auch Bezirks-Vize Marcel Höckner von der SPÖ Hietzing ist erfreut: “Ich freue mich, dass es nach vielen Gesprächen und Verhandlungen endlich eine Lösung für den fehlenden Nahversorger am Montecuccoliplatz gibt! Die Suche nach einem Supermarkt für den neuen Gemeindebau war eine jahrelange Herausforderung aber jetzt ist es fix. Billa übernimmt die Filiale und stellt die Versorgung der Menschen die rund um den Montecuccoliplatz wohnen damit sicher. Endlich gibt es wieder einen Supermarkt der fußläufig erreichbar ist.”

Mit der bevorstehenden Eröffnung des Supermarkts wird eine wesentliche Versorgungslücke geschlossen, die viele Jahre lang ein Problem für die Bewohner am Montecuccoliplatz darstellte. Sobald mehr Details über den geplanten Supermarkt bekannt sind, werden wir hier berichten.