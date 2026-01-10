Mit einer großzügigen Spende startet Bestattung Wien ins neue Jahr und setzt damit ein deutliches Zeichen für soziale Verantwortung. Die finanzielle Hilfe kommt der renommierten Hilfsorganisation VinziRast zugute. Seit Jahren schenkt sie obdachlosen und ausgegrenzten Menschen in Wien praktische Hilfe, Schutz und Hoffnung.

Sicherer Ort für obdachlose Menschen

Zum Jahreswechsel hat Bestattung Wien einen Betrag von 5.000 Euro an die soziale Einrichtung VinziRast übergeben. Mit diesem Beitrag will das Unternehmen das Engagement für Menschen in Not nachhaltig unterstützen und einen Beitrag zu mehr Solidarität in unserer Stadt leisten.

VinziRast ist eine gemeinnützige Organisation, die obdachlosen und von Armut bedrohten Menschen in Wien Hilfe anbietet. Am Standort in der Wilhelmstraße in Meidling betreibt VinziRast eine Notschlafstelle. Jeden Abend finden hier Bedürftige einen warmen Schlafplatz, eine Mahlzeit und ein Stück Wärme schenkt, unabhängig von Herkunft oder Aufenthaltsstatus. Im VinziRast-CortiHaus finden Menschen, die zuvor obdachlos waren, wieder einen festen Wohnplatz.

In integrativen Wohnprojekten wie VinziRast-mittendrin finden ehemals obdachlose Menschen gemeinsam mit Studierenden ein Zuhause und eine Gemeinschaft, die Perspektiven eröffnet. Andernorts bietet das Projekt VinziRast-Chance Asylsuchenden Tagesstruktur, Sprachunterricht und kreative Beschäftigung. Tätigkeiten, die ihnen Selbstvertrauen und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Soziales Engagement mit großer Wirkung

Für Bestattung Wien ist soziales Engagement kein Lippenbekenntnis. Als Unternehmen, das Menschen in sensiblen Momenten des Lebens begleitet, sieht es sich auch in der Verantwortung, dort zu helfen, wo Lebenswege ins Wanken geraten. Gerade für Menschen ohne sicheren Rückhalt kann ein warmes Bett, ein Teller Essen oder ein ehrliches Gespräch entscheidend.

Mit der Spende möchte Bestattung Wien nicht nur finanzielle Unterstützung leisten, sondern auch Aufmerksamkeit auf die Lebensrealitäten vieler Wienerinnen und Wiener lenken, die oft im Schatten des Großstadtlebens stehen. Die Förderung einer Organisation, die täglich so viel Menschlichkeit lebt, ist ein Bekenntnis zu sozialer Teilhabe und Mitmenschlichkeit.

www.vinzirast.at

www.bestattungwien.at