Hilfsgüter für die Balkanroute: 48er setzen ein Zeichen

Die Müllabfuhr, besser bekannt als die 48er, hat in Zusammenarbeit mit der Initiative SOS Balkanroute dringend benötigte Hilfsgüter gesammelt. 13 Paletten mit Schlafsäcken, Jacken, Decken und weiteren Winterutensilien wurden nun an das Lager der Organisation am Otto-Wagner-Areal übergeben.

„Wien schaut nicht weg! Unsere 48er haben Hilfsgüter gesammelt, um der SOS Balkanroute beim Helfen zu helfen. Hosen, Jacken, Schlafsäcke und alles, was man zum Überleben im Winter braucht, hilft Menschen an den EU-Außengrenzen, die unmenschlicher Brutalität und Pushbacks seitens der Behörden ausgesetzt sind“, erklärte Klimastadtrat Jürgen Czernohorsky bei der Übergabe.

Die gesammelten Spenden – darunter 100 Schlafsäcke, 200 Decken und 1.000 Kleidungsstücke – werden im Februar im Rahmen eines Hilfstransports nach Bosnien gebracht.

71 Hilfstransporte seit 2019

Petar Rosandić, Obmann der SOS Balkanroute, betonte die Bedeutung dieser Unterstützung: „Was die Spenden für Menschen bedeuten, die Opfer von Pushbacks und Rassismus sind, die in rechtsfreien Räumen durch kalte Flüsse bei Minusgraden ins Nicht-EU-Land Bosnien-Herzegowina zurückgedrängt werden, ist für uns kaum vorstellbar.“

Seit 2019 hat die SOS Balkanroute 71 Hilfstransporte mit insgesamt 720 Tonnen Hilfsgütern organisiert. Neben der Versorgung von Geflüchteten wurden zwei Tageszentren und eine Küche finanziert sowie drei Friedhöfe und 62 Grabsteine für ertrunkene Menschen errichtet.