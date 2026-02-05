5Unterstützt wird das Event heuer von keiner Geringeren als Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die die Schirmherrschaft übernommen hat. Damit erhält das innovative Format starke institutionelle Rückendeckung – und eine klare Botschaft: Urban Culture ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Der Ball versteht sich als Brücke zwischen Tradition und Moderne, zwischen klassischem Walzer und urbanen Bewegungsformen, zwischen gesellschaftlichem Dialog und künstlerischer Freiheit.

Mehr als Musik: Über 60 Künstler:innen auf einer Bühne

Was den HipHop Ball so besonders macht, ist seine künstlerische Dichte. Über 60 nationale und internationale Acts bringen Musik, Tanz und Performance auf die Bühne – und verwandeln das Palais in einen vibrierenden Kulturraum.

Die Opening Ceremony kombiniert Klassik und Urban Art: Die renommierte Tanzschule Elmayer trifft auf die Energie von Kitti Karina Farkas, fii und B-Boy Amin Drillz. Ein Moment, der zeigt: Hier prallen keine Welten aufeinander – sie verbinden sich.

Internationaler Gänsehautmoment um Mitternacht

Mit der Midnight Performance schlägt der Ball eine Brücke nach New York: Locksmith, eine prägende Figur der globalen HipHop-Szene, bringt echte East-Coast-Energie nach Wien. Ein internationales Highlight, das die Dimension dieses Events spürbar macht.

Auch heimische und europäische Artists sorgen für Vielfalt: The Z, Twin-Headed Boy, Nee-Sha, Sesa, Al Pone, Jedal Strange, Ozzy, Li.Moon und viele mehr füllen den Abend mit Geschichten, Sounds und Ausdruckskraft.

Für den durchgehenden musikalischen Flow sorgen neun DJs und DJanes, darunter Djane Hany, Dj Odizz oder Dj Cut Damn – ein Soundtrack, der bis in die frühen Morgenstunden trägt.

Kunst im Kollektiv: Calle Libre im Palais

Ein besonderes Augenmerk liegt heuer auf dem Thema Sociality & Collective Culture. Der Ball kooperiert mit dem Wiener Street-Art-Verein Calle Libre, dem größten Urban-Art-Festival Mitteleuropas.

Gemeinsam entsteht eine kuratierte Ausstellung, die kollektive künstlerische Prozesse sichtbar macht und Fragen nach Identität, Zugehörigkeit und sozialen Räumen beleuchtet. Kunst wird hier nicht Dekoration, sondern Dialogpartner.

Wo Kultur, Wirtschaft & Community zusammenfinden

Der HipHop Ball bietet auch Raum für Austausch: John Patrick Olegario (The Unity Dance), Gerti Schmidt (WKW), Jakob Kattner (Calle Libre) und Philipp Maschl (ORF) geben Einblicke in die Rolle urbaner Kultur in Wirtschaft und Gesellschaft.

Mit dem Diversity Ballroom by got2b entsteht zusätzlich ein bewusst gestalteter Safe Space, der Diversität, Inklusion und Sichtbarkeit in den Mittelpunkt stellt – ein starkes Zeichen für ein modernes Wien.

Süße Tradition trifft urbanen Vibe

Auch kulinarisch bleibt der Wiener Bezug erhalten: Gemeinsam mit Casali werden Gäste mit Klassikern wie Schokobananen und Rumkugeln verwöhnt – ein charmantes Augenzwinkern an nostalgische Snack-Kultur.

Tickets

Student-Ticket: 65 Euro

Wien Vorteilsclub: 69 Euro

Standard-Ticket: 89 Euro

Mehr Infos: www.hiphopball-official.com

Tischreservierungen: info@hiphopball-official.com

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 2 Karten für den Hip Hop-Ball am 14. März 2026 im Palais Niederösterreich!