Den Auftakt macht Monika Helfer mit Gedichten aus ihrem neuen Band „Bitte schick mir eine Droge“. Ebenfalls mit dabei: Marlene Streeruwitz, die Einblicke in „Prinzessinnenkunde“ gibt, sowie Marko Dinić, der seinen eindringlichen Roman „Buch der Gesichter“ präsentiert. Letzterer führt ins NS-besetzte Serbien – mit ungewöhnlichen Perspektiven, die bis hin zu einem erzählenden Hund reichen.

Vielfalt zwischen Politik und Pop

Das Festival bleibt seinem Anspruch treu, ein breites thematisches Spektrum abzudecken. So widmet sich Armin Thurnher den politischen Kräften, die die Republik unter Druck setzen. Gleichzeitig nehmen die Musikexperten Walter Gröbchen und Thomas Mießgang die österreichische Popmusik unter die Lupe – anhand von 100 prägenden Songs.

Lyrik und philosophische Tiefe

Auch die Lyrik hat ihren festen Platz: Die Poesiegalerie bringt Texte von Semier Insayif, Thomas March, Daniela Chana und Barbara Pumhösel auf die Bühne. Literarisch-philosophisch wird es bei Raphaela Edelbauer, die aus ihrem Roman „Die echtere Wirklichkeit“ liest. Darin plant eine Gruppe von Philosophen einen Anschlag auf das Parlament – ein gedankliches Experiment zwischen Realität und Illusion.

Bücher zum Mitnehmen

Für alle, die die gelesenen Werke gleich mit nach Hause nehmen möchten, sorgt die Buchhandlung analog. Vor Ort können die Bücher nicht nur erworben, sondern auch signiert werden – eine schöne Gelegenheit für persönliche Begegnungen mit den Autorinnen und Autoren.

Mehr Infos unter echoevent.at/rund-um-die-burg