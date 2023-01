Holiday on Ice: Eisige Show bringt Verzögerungen

Des einen Freud, des anderen Leid. Während in der Wiener Stadthalle die Stars von „Holiday on Ice“ mit rasanten Geschwindigkeiten über das Eisparkett kurven, müssen Autofahrer in Wien Geduld mit bringen. Wie der ARBÖ warnt, ist aufgrund des Besucherandrangs vermehrt mit Stau in der Bundeshauptstadt zu rechnen.

Verzögerungen

Holiday on Ice nimmt in der Show „SUPERNOVA“ das Publikum auf eine Reise mit zu den Sternen. Eine fulminante Show inklusive 3D-LED-Wall, Akrobatik und mehr erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Spektakel feiert am Mittwoch, 18. Jänner, in der Wiener Stadthalle Wien-Premiere. Zigtausende Besucher werden erwartet. Vor allem vor den Shows an Wochentagen sei mit Verzögerungen auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel, so der Automobilclub. Gestartet wird unter der Woche jeweils um 19:00 Uhr bzw. am Freitag ab 17:00 Uhr.

Öffentlich

„Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, sollten die generelle Kurzparkzone, welche von Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr gilt, beachten. Die Parkdauer ist hier auf maximal 2 Stunden begrenzt. Nicht nur am Wochenende gilt es die Anwohnerparkplätze, die nur für Parkpickerl-Besitzer des 15. Bezirks reserviert sind, zu respektieren“, berichten die ARBÖ-Verkehrsexperten. Die Märzparkgarage und die Stadthallengarage bieten Veranstaltungspauschalen. „Öffentlich ist die Wiener Stadthalle mit der U-Bahnlinien U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinie 48A gut erreichbar.“

Die eisige Show findet von 18. bis 22. Jänner beziehungsweise 26. bis 29. Jänner in der Wiener Stadthalle statt. Mehr Infos und Tickets unter: https://www.oeticket.com/artist/holiday-on-ice/holiday-on-ice-supernova-in-wien-2676048/