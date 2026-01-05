Die kalte Jahreszeit muss keineswegs grau sein. Mit Hollis Grätzltour @ VHS wird jeder Termin zu einem kleinen Fest für Kinder und ihre Familien. Einmal im Monat verwandeln sich ausgewählte VHS-Standorte in lebendige Indoor-Spielplätze, wo gelacht, getanzt und gebastelt wird. Einfach vorbeikommen, mitmachen und gemeinsam einen unbeschwerten Nachmittag genießen!

Spiel, Spaß, Kreativität für kleine Abenteurer

Zu den jeweiligen Terminen wartet von 15 bis 18 Uhr wartet ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm bei freiem Eintritt. Kreativstationen laden zum Basteln, Malen und Gestalten von zum Beispiel Holli-Masken und Buttons ein.

Im Bewegungsbereich können Kinder ihre Geschicklichkeit testen, während die WienXtra-Spielebox mit Brett-, Karten- und Würfelspielen für spielerische Pausen sorgt. Praktische Spieleberatung gibt es obendrauf, damit niemand lange überlegen muss, sondern gleich loslegen kann. Und natürlich ist Maskottchen Holli immer mit dabei!

Großes Bühnenprogramm für junge Besucher

Höhepunkt jedes Nachmittags ist das Bühnenprogramm von 17 bis 18 Uhr. Ob Kinderkonzert, Tanz-Workshop oder Theater: Jeder Termin überrascht mit einem neuen Unterhaltungs-Höhepunkt. Auf gemütlichen Sitzmatten können auch die Jüngsten entspannt zuschauen, mitsingen oder mittanzen, ganz ohne Druck, aber mit viel Begeisterung.

Damit wirklich alle dabei sein können, werden Teile des Bühnenprogramms in die Österreichische Gebärdensprache übersetzt. Alle Veranstaltungsorte sind barrierefrei zugänglich. Extra-Spielspaß bietet die Kinderaktiv-App: Wer das Rätsel rund um Hollis Tour löst, wird mit einem exklusiven Sticker belohnt – ein digitales Andenken an einen fröhlichen Nachmittag.

Hollis Grätzltour @ VHS I Termine, jeweils von 15 bis 18 Uhr:

23. Jänner 2026: VHS Praterstern, Praterstern 1, 1020 Wien

VHS Praterstern, Praterstern 1, 1020 Wien 20. Februar 2026: VHS Rudolfsheim, Schwendergasse 41, 1150 Wien

VHS Rudolfsheim, Schwendergasse 41, 1150 Wien 20. März 2026: VHS Floridsdorf, Angerer Straße 14, 1210 Wien

VHS Floridsdorf, Angerer Straße 14, 1210 Wien 30. April 2026: VHS Liesing, Liesinger Platz 3, 1230 Wien

VHS Liesing, Liesinger Platz 3, 1230 Wien 23. Oktober 2026: Veranstaltungszentrum Kulturgarage Seestadt, Am-Ostrom-Park 18, 1220 Wien

Veranstaltungszentrum Kulturgarage Seestadt, Am-Ostrom-Park 18, 1220 Wien 20. November 2026: VHS-Veranstaltungszentrum Brigittenau, Raffaelgasse 11-13, 1200 Wien

VHS-Veranstaltungszentrum Brigittenau, Raffaelgasse 11-13, 1200 Wien 18. Dezember 2026: VHS-Veranstaltungszentrum PAHO, Ada-Christengasse 2B, 1100 Wien

Weitere Infos: wienxtra.at/hollistour