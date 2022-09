»Hollywood in Vienna«: Internationale Musicalstars performen Disney-Klassiker zu Ehren von Alan Menken

Die Streaming-Plattform Disney Plus vermarktet erstmals die Gala der Filmmusik gemeinsam mit dem ORF international, insgesamt erreicht damit die Produktion der Wiener Tomek Productions mehr als 137 Millionen Abonnenten.

Wien. Wenn der achtfache Oscar©-Preisträger und einer der erfolgreichsten Songwriter und Komponisten der Gegenwart Alan Menken am 23. und 24. September 2022 im Wiener Konzerthaus mit dem »Max Steiner Film Music Achievement Award« ausgezeichnet wird, versammeln sich mehrere Musical-HauptdarstellerInnen vom Broadway über London West End bis Südafrika um dem Disney-Komponisten musikalisch Tribut zu zollen. Allen voran der Grammy-nominierte Adam Jacobs, der als Aladdin der Original-Produktion für ein ausverkauftes Theater am Broadway bejubelt wurde, sowie den stimmgewaltigen Dschinn aus »Aladdin« (London West End) Trevor Dion Nicholas. Weibliche Unterstützung bekommen sie von Celinde Schoenmaker, bekannt als Christine in »Phantom der Oper« und Fantine in »Les Miserables« (London West End) sowie von der Schauspielerin und Sängerin Christine Allado, Leading Part Tzipporah in «Prince of Egypt« (London West End). Mit Patricia Meeden, Aisata Blackman und Kristina Love stehen gleich drei »Sister Act« Hauptdarstellerinnen auf der Bühne und die südafrikanische Musical-Darstellerin Bongiwe Happiness Malunga, bekannt als Rafiki in »König der Löwen« (Johannesburg, Shanghai, Hong Kong und Hamburg) wird nun auch das Wiener Publikum mit ihrer Stimme begeistern. Eleanor Grant, die Stimme von Disney Dreams kehrt gemeinsam mit den Publikumslieblingen Monika Ballwein und Drew Sarich ins Konzerthaus zurück, letzterer wird anlässlich der »A Disney Celebration“ die Meereshexe Ursula aus „Die kleine Meerjungfrau“ performen. Ausgestattet werden die KünstlerInnen mit märchenhaften Roben des Designers Alexis F. Gonzalez.

Auf dem Programm stehen die Höhepunkte von Alan Menkens Schaffen – von „Die kleine Meerjungfrau“, „Die Schöne und das Beast“ und „Aladdin“ bis „Hercules“, „Der Glöckner von Notre Dame“ und „Pocahontas“.

Im Rahmen der 10. Filmmusik-Gala steht Alan Menken mit seinem Schaffen im Mittelpunkt und wird mit dem »Max Steiner Film Music Achievement Award« ausgezeichnet. „Alan Menken wurde 20 Mal für den Oscar nominiert und hat mehr Oscars gewonnen als jeder andere lebende Künstler.“ begründet die Initiatorin und Organisatorin Sandra Tomek die Auszeichnung. „Alan Menken schrieb die Melodien unserer Kindheit – und unsere Kinder lernen diese Musiken wieder mit den Live-Action Filmen und Musicals kennen. Alan hat also Melodien komponiert, die weltweit bekannt sind und Generationen verzaubern. Das ist eine große Leistung, die es verdient, ausgezeichnet zu werden“. schwärmt Tomek vom diesjährigen Preisträger.



“Ich bin sehr stolz den Max Steiner Award zu erhalten.“ sagt Alan Menken. „Und ich fühle mich sehr geehrt meinen Namen und meine Arbeit mit dem brillanten und legendären Max Steiner assoziiert zu wissen. Der Weg seines kreativen Lebens führte ihn vom Theater zum Film und zur Konzertbühne. Sein Privatleben von Österreich, über England zum Broadway und nach Hollywood. Er ist eine Inspiration für uns alle, die mehr als 50 Jahre nach seinem Tod in seine Fußstapfen treten. Diesen Award in Wien, der Weltstadt der Musik, entgegen zu nehmen verspricht ein Highlight meines Lebens und meiner Karriere zu sein.“

Der 8-fache Oscar Preisträger wird im Hotel Imperial logieren, das im kommenden Jahr sein 150-jähriges Jubiläum feiern wird.

Wie auch in den vergangenen Jahren wird das ORF Radio-Symphonieorchester Wien das Konzert am 23. September und die Red Carpet Gala am 24. September 2022 begleiten. Am Dirigentenpult steht Menkens Music Director, Michael Kosarin, der auch die meisten Soundtracks des Komponisten dirigierte.

Eine weitere Premiere und Auszeichnung für Sandra Tomeks Pionierarbeit: Die Streaming-Plattform Disney Plus vermarktet erstmals die Gala der Filmmusik gemeinsam mit dem ORF international, insgesamt erreicht damit die Produktion der Wiener Tomek Productions mehr als 137 Millionen Abonnenten.

Hollywood in Vienna

23. und 24. September 2022

Wiener Konzerthaus, Lothringerstrasse 20, 1030 Wien

Restkarten unter www.konzerthaus.at oder bei oeticket.com