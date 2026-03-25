Bereits jetzt zieht das grüne Oster-Labyrinth kleine und große Entdecker in seinen Bann. Mit echten Kirschlorbeerpflanzen angelegt, lädt es ab Montag, 23. März zum ersten Streifzug durch verschlungene Wege ein. Kinder können hier spielerisch den Frühling erkunden und sich auf das große Familien-Osterfest am 4. April einstimmen.

Die große Ostersuche im Labyrinth

Der Samstag, 4. April, steht ganz im Zeichen der bunten Osterparty. Von 10 bis 17 Uhr sind alle Kinder bis 14 Jahre eingeladen, kostenlos auf Ostersuche zu gehen. Im Labyrinth verstecken sich bunte Ostereier und süße Überraschungen von PEZ – ein Vergnügen für Groß und Klein, solange der Vorrat reicht.

Mit dem Oster-Labyrinth schaffen wir einen Ort, an dem Kinder spielerisch eintauchen, entdecken und besondere Ostermomente sammeln können“,

freut sich Center-Managerin Sabine Dreschkay. Die verschlungenen Wege und kleinen Überraschungen machen jeden Besuch zu einem kleinen Abenteuer.

Für Unterhaltung jenseits der Ostersuche sorgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Kinderschminken, Glitzertattoos, Fotoboxen, die Maskottchen Happy & Lola und der Osterhase on Tour laden zu kreativen Aktionen und lustigen Erinnerungsfotos ein. Der XL-Osterhase macht als beliebtes Fotomotiv garantiert jede Aufnahme zum Hingucker!

Kreative Osterkunst und Familienfreude

Neben dem Labyrinth ziehen auch die von Schulen der Region gestalteten XL-Ostereier die Blicke auf sich. Die farbenfrohen Werke sind von Mittwoch, 25. März bis Samstag, 4. April im Huma Eleven ausgestellt und bringen zusätzlich künstlerisches Flair ins Center.

Die Osterparty im Huma Eleven bietet alles, was ein perfekter Familienausflug braucht: Bewegung, Spaß, Kreativität und kulinarische kleine Überraschungen. Ob auf Entdeckungstour durch das Labyrinth oder beim Bestaunen der bunten XL-Ostereier – hier erleben Kinder einen Tag voller Freude und Osterzauber.

Mehr Information zur Osterparty und zum Labyrinth unter www.huma-eleven.at