Die Messe Wien verwandelte sich von 6. bis 8. Februar in den ultimativen Playground für Fitnessfans. Hyrox Vienna 2026, das Indoor-Race der Extraklasse, vereinte Laufen, Kraft und Ausdauer in einem Wettkampf, der seinesgleichen suchte. Die Mischung aus Tempo, Technik und Teamgeist zieht alle in ihren Bann, Anfänger wie auch Profis. Besonders spannend: das Heimspiel von Österreichs Hxrox-Star Alexander Rončević beim Finale der „Red Bull Road to Hyrox“.

Vollgas und Adrenalin

Man spürte es schon beim Betreten der Halle: Das Event lebt vom Beat, von Adrenalin und der kollektiven Motivation. Acht Kilometer Laufen, acht Workouts – von Schlitten‑Push über Wall Balls bis Ruderergometer und Farmers Carry – alles hintereinander. Wer hier an den Start ging, maß sich nicht nur mit der Uhr, sondern mit sich selbst.

Und die Stimmung? Unbezahlbar. Familie, Freunde und Fitnessfans feuerten von den Tribünen an, während Athleten alles gaben. Hyrox ist inklusiv, energiegeladen und ein echter Pulsbeschleuniger – ob man zum ersten Mal läuft oder schon Weltklasse-Level erreicht hat.

Heimspiel und Star-Power

Wenn ein Lokalmatador die Arena betritt, merkt man das sofort. Alexander Rončević ist nicht nur Profi, er ist Wiener durch und durch und das spürte man bei jedem Schritt, jedem Sprint, jedem Selfie in der Roxzone. Samstag absolvierte er ein Einzelrennen und ein Doppel mit seiner Partnerin Anastasija.

“Mein Hyrox-Abenteuer hat hier in Wien begonnen, das macht dieses Event ganz besonders für mich“, strahlte Rončević. Die Verbindung von Profi-Elite und Community‑Spirit macht den Reiz aus: Wer neben einem der besten Athleten der Welt läuft, bekommt fast Flügel.

Vom Training zum Triumph

Drei Monate harte Arbeit, Coachings, Performance-Checks und persönliche Tipps von Rončević und Extremsportler Michael Strasser gipfelten im großen Startschuss. Max Walter von Zone.Fit Wien gab den ultimativen Tipp: „Genießt die Stimmung und habt Spaß.“

Die Teilnehmer der Road to Hyrox waren begeistert: „Die Coachings haben richtig Impact gehabt“, erzählt Maya Kranawetter. Der Trainingsplan, die Teamdynamik, der perfekte Mix aus Strategie und Power – alles für den großen Tag. Und dann gab es Überraschungen wie Matthias Wallner: Bestzeit, Platz 1 in der Hyrox Adaptive-Kategorie, mit unter 54 Minuten ins Ziel – ein Traumlauf, der zeigte, wie Trainingsdisziplin und Coaching zusammenspielen.

Red Bull Road to Hyrox