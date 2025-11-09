Seit fünf Jahren verzaubert Illumina Besucher mit spektakulären Lichtinstallationen, interaktiven Kunstwerken und beeindruckenden Shows. Zum Jubiläum erstrahlt der Lichtergarten in neuem Glanz. Über drei Kilometer führen die illuminierten Wege durch den historischen Schlosspark, während der Sprechende Baum mit einer neuen Geschichte kleine Gäste begeistert.

3 Kilometer Staunen: Magie für Groß und Klein

Illumina ist ein Fixpunkt der Winterzeit geworden. Jährlich besuchen über 100.000 Gäste den Lichtergarten. Zum 5. Geburtstag erwartet Besucher ein neuer Rundweg mit Highlights wie der Laser- und Wassershow im Burgteich, farbenprächtigen Projektionen auf der Franzensburg und interaktiven Lichtkunstwerken. Der Sprechende Baum erzählt seine neue Geschichte, während zahlreiche Lichtinstallationen zum Mitmachen einladen.

Bequem anreisen: Shuttle, Parkplätze und Zug

Freitags bis sonntags fährt ein Shuttlebus vom Wiener Hauptbahnhof nach Laxenburg und retour. Drei kostenfreie Parkplätze in Gehdistanz zum Illumina Lichtergarten stehen ebenfalls bereit. Neu ist die Kooperation mit der ÖBB: Das ÖBB-Plus-Kombiticket ermöglicht eine bequeme An- und Abreise aus ganz Österreich und einen vergünstigten Eintritt.

Vergünstigungen und kulinarische Genüsse

Ein Besuch von Illumina hat sich in vielen Familien zur Tradition entwickelt. Das „Familienticket“ gilt montags und donnerstags für 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder, Paare genießen den ruhigeren Rundweg ab 19.30 Uhr mit dem „Paarzeit-Ticket“. Zwei Gastrozonen laden mit winterlichen Schmankerln und heißen Getränken zum Verweilen ein.

Illumina im Schlosspark Laxenburg

14. November 2025-11. Jänner 2026

Schloßplatz 1, 2361 Laxenburg

Täglich von 16.30 bis 22 Uhr (letzter Einlass 19.30 Uhr, außer 24. Dezember).

Kinder von 0 bis 5 Jahren haben freien Eintritt.

Tickets: www.lichtergarten.at