Wenn sich der Schlosspark Laxenburg in ein funkelndes Wintermärchen verwandelt, ist es wieder so weit: ILLUMINA öffnet seine Tore. Zum fünfjährigen Jubiläum steht die beliebte Lichtinstallation ganz im Zeichen von „5 Jahre Magie, Licht & Staunen“ – und hält für große wie kleine Besucher:innen einige Neuerungen bereit.

Neuer Rundweg, neue Highlights

Seit der Premiere im Jahr 2020 ist ILLUMINA aus der Vorweihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Jahr für Jahr pilgern über 100.000 Gäste in den Schlosspark. Auch 2025 dürfen sich die Besucher:innen auf einen neu gestalteten Rundweg freuen, der sich über mehr als drei Kilometer durch die historische Parkanlage schlängelt. Internationale Lichtkünstler:innen setzen den Park mit modernster Technik eindrucksvoll in Szene. Fixpunkte wie die spektakuläre Laser- und Wassershow im Burgteich oder die farbenprächtigen Projektionen auf der Franzensburg dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Besonders bei Familien beliebt: der Sprechende Baum, der zum Jubiläum mit einer neuen Geschichte aufwartet.

Interaktive Lichtkunst zum Mitmachen

Neben klassischen Lichtinstallationen stehen heuer verstärkt interaktive Elemente im Mittelpunkt. Zahlreiche neue Kunstwerke laden dazu ein, Teil des Lichtspektakels zu werden – Staunen, Mitmachen und Fotografieren ausdrücklich erwünscht.

Entspannt ankommen – auch ohne Auto

Die Anreise nach Laxenburg gestaltet sich wieder besonders unkompliziert. Drei kostenlose Parkplätze in Gehdistanz zum Haupteingang stehen zur Verfügung. Wer lieber auf öffentliche Verkehrsmittel setzt, kann den beliebten Shuttlebus nutzen, der freitags bis sonntags direkt vom Wiener Hauptbahnhof nach Laxenburg und retour fährt. Neu ist die Kooperation mit der ÖBB: Mit dem ÖBB-Plus-Kombiticket gelingt die An- und Abreise aus ganz Österreich bequem – inklusive vergünstigtem Eintritt.

Attraktive Tickets und winterliche Schmankerl

Für viele Familien ist ILLUMINA längst zur Tradition geworden. Mit dem Familienticket erhalten zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder montags und donnerstags vergünstigten Eintritt. Romantiker:innen kommen mit dem „Paarzeit-Ticket“ ab 19.30 Uhr auf ihre Kosten – dann ist es ruhiger auf dem Rundweg und die Stimmung besonders stimmungsvoll. Zwei Gastrozonen entlang der Strecke sorgen mit winterlichen Köstlichkeiten für Stärkung zwischendurch.

Tickets rasch sichern!

In den Weihnachtsferien ist der Andrang besonders groß. Wer sich das Jubiläumsjahr von ILLUMINA nicht entgehen lassen möchte, sollte sich rasch Tickets Online im Vorverkauf sichern – nur so ist sichergestellt, dass man eine der begehrten Eintrittskarten ergattert. Alle Infos gibt es unter www.lichtergarten.at.

ILLUMINA Lichtergarten im Schlosspark Laxenburg

14. November 2025 bis 11. Jänner 2026

Schloßplatz 1, 2361 Laxenburg

Täglich (außer 24.12.) von 16:30 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet (Letzter Einlass 19:30 Uhr)

Tickets auf www.lichtergarten.at