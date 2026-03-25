Wer durch die Gumpendorfer Straße schlendert, spürt ab sofort eine frische Brise italienischer Leichtigkeit. Capitano di Rossi ist eine Bar, die Begegnungen, Genuss und entspannte Momente zwischen Tag und Nacht garantiert – Dolcefarniente für Italienfans.

Vom Meer aus nach Mariahilf

Michael di Rossi Roth kennt die Welt der Gastronomie aus allen Perspektiven. Nach sechzehn Jahren leitender Position in der Industrie entschied er sich 2024 für einen radikalen Neustart. Er ging an Bord eines Schiffs und arbeitete als Bar Supervisor in der Karibik. Zwischen Wind, Wellen und Weite entstand die Idee für seine eigene Bar, ein Konzept, das nun in Mariahilf Wirklichkeit wurde.

Capitano Rossi steht für Aperitivo-Kultur und entspannte Abende. Die Drinks erzählen Geschichten, tragen italienische Seele und Lebensfreude in sich. Signature Cocktails wie Donna Fumosa, Sorella Bitch oder der Old Fashioned di Casa Rossi verbinden hochwertige Zutaten mit einer Prise Humor und Persönlichkeit. Begleitet werden sie von kleinen mediterranen Gerichten wie Cicchetti, Cornetti oder wechselnden Pasta-Specials.

La Dolce Vita unter Freunden

Die Bar ist ein Ort für Übergänge: vom Tag in den Abend, vom schnellen Drink zum langen Gespräch. Das Team um Michael di Rossi Roth lebt Offenheit, Freude am Gastgebersein und ein Miteinander auf Augenhöhe. Capitano Rossi etabliert sich als Afterwork-Treffpunkt mit Musik, Drinks und Tanz.

Termine am 9. April, 13. Mai oder 11. Juni bieten Live-Musik und besondere Events. Im Mai begleitet die Bar das Song-Contest-Wochenprogramm, im Juni die Pride Week, jeweils im Zeichen von Offenheit und gemeinsamer Lebensfreude. Mit mediterraner Leichtigkeit, Signature Drinks und einem jungen, engagierten Team bringt Capitano di Rossi ein Stück italienisches Lebensgefühl nach Mariahilf – ein Ort, an dem man verweilen, genießen und sich inspirieren lassen kann.

capitano-rossi.com